  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Strade

Recco, proseguono i lavori di manutenzione: nuovo asfalto in piazza Gastaldi e via Speroni

Il sindaco Gandolfo: "Non significa solo migliorare la viabilità e la sicurezza per tutti, ma anche restituire decoro alla nostra città"

Generico settembre 2025

Recco. Proseguono gli interventi di manutenzione stradale sul territorio comunale di Recco. Negli ultimi giorni, i cantieri sono stati aperti in piazza Gastaldi e in un tratto di via Speroni per completare il rifacimento dell’asfalto in punti importanti per la viabilità cittadina.

I lavori in piazza Gastaldi hanno ripristinato un manto stradale uniforme e privo di avvallamenti. Gli operai si sono spostati, poi, in via Speroni, dove è stato completato il rifacimento dell’asfalto su un tratto stradale che presentava segni di usura, garantendo così una percorrenza più sicura per veicoli e scooter.

“Gli interventi si inseriscono nel nostro programma continuo di manutenzione del patrimonio stradale – hanno commentato l’esito dell’attività il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessora ai lavori pubblici Sara Rastelli – . Lavoriamo costantemente per risolvere le criticità e rispondere alle esigenze dei cittadini”.

“Ripristinare l’asfalto in punti strategici come piazza Gastaldi e via Speroni non significa solo migliorare la viabilità e la sicurezza per tutti, ma anche restituire decoro alla nostra città. Ringrazio la polizia locale per aver seguito lo svolgimento dell’asfaltatura. Sono già in progettazione nuovi interventi su tutto il territorio, per continuare a migliorare l’assetto delle nostre strade”, conclude il sindaco.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.