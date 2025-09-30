Recco, proseguono gli sfalci e le manutenzioni delle pedonali

Recco. Proseguono gli interventi di sfalcio e manutenzione lungo le principali pedonali cittadine di Recco- Le attività, che negli ultimi giorni hanno interessato i percorsi di Colle degli Ulivi, Bosco Grande e Salita Collodari (nelle foto), si inseriscono in un programma strutturato che prevede passaggi regolari durante tutto l’anno.

Oggi la manutenzione viene effettuata con cadenza programmata di quattro volte l’anno, grazie allo stanziamento di risorse dedicate, operazione che garantisce maggiore sicurezza, decoro urbano e percorribilità delle pedonali, molto frequentati dai residenti e dai turisti nella stagione estiva.

“Gli interventi programmati rappresentano un miglioramento concreto nella gestione del territorio. Attraverso la continuità delle manutenzioni puntiamo a valorizzare i nostri percorsi pedonali e a garantire ai cittadini percorsi accessibili” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al verde urbano Edvige Fanin.