Recco, cipresso secco e pericolante sull’Aurelia: domani abbattimento e chiusure stradali

Recco. Un cipresso, secco e pericolante, che incombe sulla via Aurelia nel tratto di via Filippo da Recco, sarà abbattuto domani mattina a partire dalle ore 8.

L’esemplare si trova all’interno dell’area cimiteriale del Parco della Rimembranza, dopo la vetreria, direzione del cimitero, prima del tornante che conduce verso la strada per Carbonara.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di taglio e successiva rimozione in piena sicurezza, la strada verrà chiusa a tratti. Sarà istituito un senso unico alternato per regolare il traffico veicolare e ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

“Monitorare lo stato di salute e la stabilità degli alberi – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessora al verde pubblico Edvige Fanin – è fondamentale per tutelare la sicurezza dei cittadini e pianificare in modo corretto gli interventi. L’obiettivo principale dei controlli è individuare eventuali situazioni di pericolo per persone e beni, prevenendo in particolare il rischio di rottura del tronco, la caduta di grossi rami o il ribaltamento degli alberi, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse”.