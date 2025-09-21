  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sventato

Recco, borsa rubata in piazza Nicoloso: ladri fermati subito grazie alle telecamere

Gli agenti della polizia locale hanno potuto individuare i movimenti dei responsabili, i carabinieri li hanno bloccati poco dopo in stazione

polizia locale

Recco. Con la stretta collaborazione tra il comando di polizia locale e i carabinieri, gli autori di un furto di una borsa in piazza Nicoloso sono stati fermati in tempi molto rapidi.

Decisivo è stato l’impiego delle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune di Recco. Gli agenti della polizia locale hanno potuto individuare i movimenti dei responsabili, fornendo indicazioni precise ai carabinieri, che li hanno così bloccati poco dopo nella stazione ferroviaria, mentre cercavano di salire su un treno.

“Fondamentale è stato il ruolo del nostro sistema di videosorveglianza, che negli ultimi anni abbiamo potenziato proprio per garantire maggiore sicurezza – commenta il sindaco Carlo Gandolfo -. La perfetta sinergia tra la nostra polizia locale e l’Arma dei carabinieri, unita alla professionalità degli agenti nell’utilizzo delle telecamere, ha permesso di assicurare i presunti autori del reato alla giustizia in tempi record. Bravissimi tutti per l’eccellente risultato”.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.