Recco, borsa rubata in piazza Nicoloso: ladri fermati subito grazie alle telecamere

Recco. Con la stretta collaborazione tra il comando di polizia locale e i carabinieri, gli autori di un furto di una borsa in piazza Nicoloso sono stati fermati in tempi molto rapidi.

Decisivo è stato l’impiego delle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune di Recco. Gli agenti della polizia locale hanno potuto individuare i movimenti dei responsabili, fornendo indicazioni precise ai carabinieri, che li hanno così bloccati poco dopo nella stazione ferroviaria, mentre cercavano di salire su un treno.

“Fondamentale è stato il ruolo del nostro sistema di videosorveglianza, che negli ultimi anni abbiamo potenziato proprio per garantire maggiore sicurezza – commenta il sindaco Carlo Gandolfo -. La perfetta sinergia tra la nostra polizia locale e l’Arma dei carabinieri, unita alla professionalità degli agenti nell’utilizzo delle telecamere, ha permesso di assicurare i presunti autori del reato alla giustizia in tempi record. Bravissimi tutti per l’eccellente risultato”.