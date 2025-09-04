  • News24
Innovazione

A Recco un nuovo bagno pubblico hi-tech e autopulente

L'installazione rappresenta un investimento complessivo di 70mila euro, una cifra analoga a quella spesa per il bagno pubblico già in funzione sulla passeggiata a mare

Recco. Salgono a due i bagni pubblici “hi-tech” installati a Recco in città. Si tratta di strutture automatizzate e autopulenti, e la seconda è stata in una zona di  grande passaggio, accanto al capolinea degli autobus, di fronte al parcheggio di largo Giovanni XXIII.

L’installazione rappresenta un investimento complessivo di 70mila euro, una cifra analoga a quella spesa per il bagno pubblico già in funzione sulla passeggiata a mare. Il nuovo servizio igienico è già disponibile in vista dell’imminente festa patronale dell’8 settembre, un appuntamento che attira ogni anno un gran numero di visitatori e per il quale sono già previsti una ventina di bagni chimici provvisori.

Tra le principali caratteristiche della nuova struttura figurano un sistema di controllo remoto per monitorarne il funzionamento, un fasciatoio ergonomico realizzato in acciaio inox antibatterico, un moderno dispositivo di pagamento che accetta carte di credito e app, e adesivi con istruzioni in codice Braille per non vedenti.

“Viene così completata quella parte del nostro progetto di città, che prevedeva l’installazione di due bagni autopulenti realizzati uno sulla passeggiata a mare e l’altro in centro, a servizio dei pendolari e di chi frequenta il centro cittadino. E’ un altro obiettivo centrato da questa amministrazione” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.

