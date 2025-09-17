  • News24
Annullata

Il Re delle focaccette resta chiuso: annullata la riapertura dopo l’ispezione Asl

A dare l’annuncio sono stati gli stessi titolari dopo una seconda ispezione da parte dei tecnici dell'azienda sanitaria ligure

Genova. Non riaprirà, almeno per adesso, il Re delle focaccette, il ristorante in salita della Noce, a San Fruttuoso, chiuso a luglio dopo una ispezione della Asl.

A dare l’annuncio sono stati gli stessi titolari, informando che dopo una seconda ispezione da parte dei tecnici Asl richiesta prima della riapertura, già fissata, hanno deciso di non riaprire nella storica sede.

La sospensione dell’attività a luglio era scattata a causa delle temperature molto elevate registrate nel locale cucina e appunti legati alle condizioni della cucina. I gestori avevano avviato una ristrutturazione e fissato per il 16 settembre la riapertura con una serata a tema solidale per il Gaslini. La serata era però stata annullata, contestualmente con l’annuncio della mancata riapertura.

