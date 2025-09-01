Due rapine e un’aggressione in una sola notte con pugni e spray al peperoncino: un arresto

Arenzano. Hanno colpito almeno tre volte nel corso di una sola notte, rapinando due uomini, aggredendone un altro e seminando il panico per il centro di Arenzano. Due uomini, un cittadino italiano bloccato dai carabinieri e un complice ancora in fuga, che hanno lasciato dietro di loro tre vittime.

La prima rapina è avvenuta in via Domenico Bocca. I due hanno avvicinato un residente di Arenzano a passeggio strappandogli dal collo una collanina d’oro, poi si sono spostati in via Matteotti, dove l’uomo poi fermato ha preso a pugni un passante senza apparente motivo.

Pochi minuti dopo nel porto di Arenzano sempre lo stesso uomo ha avvicinato un turista inglese spruzzandogli sul viso uno spray al peperoncino per poi picchiarlo e rapinarlo dello smartphone.

Dopo le segnalazioni delle vittime al 112, i carabinieri della Compagnia di Arenzano hanno avviato le ricerche e individuato la coppia, che è scappata.

Uno dei due è stato bloccato, addosso aveva ancora smartphone, collana e circa 2.000 euro in contanti. Alla luce del denaro trovato i militari hanno inviato eventuali vittime di rapine avvenute ad Arenzano nei giorni scorsi a presentarsi al comando per presentare denuncia.