Rapinano un supermercato e tentano la fuga sui binari: due arresti

Genova. Arresto movimentato ieri da parte delle volanti della polizia con tanto di interruzione del traffico ferroviario. E’ successo intorno all’ora di pranzo in via Canepari a Certosa dove tre giovani hanno fatto una rapina in un supermercato e poi hanno tentato di fuggire.

A finire in manette un 20enne genovese e un 18enne marocchino il primo per rapina impropria in concorso e resistenza e denunciato per interruzione di pubblico servizio, il secondo in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere e denunciato per rapina impropria in concorso e resistenza. Il terzo, un 24enne marocchino è stato denunciato per rapina impropria in concorso, resistenza e interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti il 24enne ha fatto da palo all’uscita del negozio mentre i due complici prelevavano della merce tra gli scaffali per nasconderla nello zaino e fuggire tutti insieme in varie direzioni. Gli agenti hanno diramato una nota radio con la descrizione fornita dai testimoni per individuare e bloccare i tre giovani; il 18enne è stato fermato poco dopo nonostante opponesse resistenza mentre gli altri due complici hanno cercato di far perdere le proprie tracce nascondendosi tra i binari dell’area ferroviaria.

Per questo è stato necessario interrompere il traffico ferroviario per diversi minuti fino a quando gli agenti non li hanno trovati nascosti in un casolare abbandonato.

In Questura è emerso che il 20enne era già noto ed è stato arrestato; il 18enne era gravato da una misura di custodia cautelare in carcere, ed è stato portato anche lui in carcere. Il 24enne, è stato denunciato e la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso.