Inseguimento movimentato

Rapinano un supermercato e tentano la fuga sui binari: due arresti

Denunciato un terzo giovane. La polizia ha dovuto interrompere il traffico ferroviario finché non ha trovato i due fuggitivi in un casolare abbandonato

Genova. Arresto movimentato ieri da parte delle volanti della polizia con tanto di interruzione del traffico ferroviario. E’ successo intorno all’ora di pranzo in via Canepari a Certosa dove tre giovani hanno fatto una rapina in un supermercato e poi hanno tentato di fuggire. 

A finire in manette un 20enne genovese e un 18enne marocchino il primo per rapina impropria in concorso e resistenza e denunciato per interruzione di pubblico servizio, il secondo in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere e denunciato per rapina impropria in concorso e resistenza. Il terzo, un 24enne marocchino è stato denunciato per rapina impropria in concorso, resistenza e interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti il 24enne ha fatto da palo all’uscita del negozio mentre i due complici prelevavano della merce tra gli scaffali per nasconderla nello zaino e fuggire tutti insieme in varie direzioni. Gli agenti hanno diramato una nota radio con la descrizione fornita dai testimoni per individuare e bloccare i tre giovani; il 18enne è stato fermato poco dopo nonostante opponesse resistenza mentre gli altri due complici hanno cercato di far perdere le proprie tracce nascondendosi tra i binari dell’area ferroviaria.

Per questo è stato necessario interrompere il traffico ferroviario per diversi minuti fino a quando gli agenti non li hanno trovati nascosti in un casolare abbandonato.

In Questura è emerso che il 20enne era già noto ed è stato arrestato; il 18enne era gravato da una misura di custodia cautelare in carcere, ed è stato portato anche lui in carcere. Il 24enne, è stato denunciato e la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso.

