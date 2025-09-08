Rapina un anziano in strada a Sampierdarena: arrestato da un poliziotto fuori servizio

Genova. Un agente del commissariato Cornigliano, in quel momento fuori servizio, ha bloccato e arrestato un 20enne che che ieri pomeriggio aveva appena rapinato un anziano.

E’ successo in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena intorno alle 17.30. Il poliziotto ha visto due giovani distrarre l’anziano per poi strappargli di mano il proprio cellulare.

L’agente, dopo aver richiesto l’ausilio di una volante, ha raggiunto i due giovani bloccandoli e quando si è qualificato, uno di loro, dopo aver gettato a terra il telefono gli ha sferrato un pugno allo sterno per poi fuggire.

Nel frattempo sono arrivati i colleghi di una volante del Commissariato di Cornigliano che hanno preso in consegna il 20enne. Sono in corso le indagini per rintracciare il presunto complice. Il cellulare, recuperato a terra dall’agente libero dal servizio, è stato riconsegnato all’anziano.