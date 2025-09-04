  • News24
Viabilità

Rapallo, da lunedì 8 settembre chiude per lavori la parte iniziale di via Maggiocco

La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di lavori di adeguamento della rampa e sistemazione stradale adiacente

Rapallo. Comune di Rapallo informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 8 settembre, la parte iniziale di via Maggiocco, nello specifico la zona antistante l’edificio Agorà, sarà chiusa al transito veicolare.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di adeguamento della rampa e sistemazione stradale adiacente. Gli interventi, la cui durata prevista è di circa 15 giorni, mirano a migliorare il deflusso delle acque stradali e del passaggio pedonale lato ferrovia, convogliandole con pendenza idonea verso il torrente.

Il Comune ha già provveduto a informare la società Iren Acqua per eventuali adeguamenti della rete idrica e l’amministratore dell’edificio Agorà per la necessaria comunicazione ai residenti.

L’amministrazione si scusiamo per i disagi che i lavori potrebbero arrecare e ringrazia per la collaborazione.

 

