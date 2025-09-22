Rapallo, crolla il camino di un palazzo: problemi alla viabilità

Rapallo. Chiusa via Montebello a Rapallo a causa del camino crollato dal tetto di un palazzo. La strada è quella da cui si accede all’Aurelia, in direzione di Chiavari. Il crollo non è dipeso dal maltempo di queste pre.

Un altro camino – spiegano dal Comune – è pericolante e quindi la strada è stata chiusa. Si prevede la messa in sicurezza entro il pomeriggio.

Nel frattempo, il traffico leggero da è per Chiavari è deviato su via San Francesco e via Milite Ignoto, quello pesante indirizzato in autostrada.