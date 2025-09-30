Rapallo, Carannante: “Parchimetri sono fuori legge”. Scatta esposto all’Antitrust

Rapallo. Il consigliere comunale Andrea Carannante ha presentato un esposto formale per denunciare la grave irregolarità che sarebbe stata riscontrata nei dispositivi di sosta a pagamento che non accetterebbero pagamenti con carte e bancomat.

L’accusa mossa da Carannante è chiara: l’Amministrazione Comunale starebbe ignorando un preciso obbligo di legge in vigore da anni. “Dal 2022 è in vigore l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici per tutti, compresi i Comuni,” spiega Carannante. “A Rapallo, invece, cittadini e turisti sono costretti a girare con le monetine in tasca, come se fossimo rimasti fermi a vent’anni fa. Questo non solo crea disagio, ma rappresenta un potenziale illecito, perché la legge parla chiaro: chi offre un servizio deve garantire la possibilità di pagare anche con carta.”

Il consigliere sottolinea che, essendo gli incassi della sosta gestiti direttamente dal Comune, non ci sono scuse che tengano per la mancata implementazione dei sistemi moderni di pagamento. “Non esiste che l’amministrazione comunale si faccia trovare impreparata e continui a imporre un sistema antiquato, senza POS e senza alternative digitali,” prosegue Carannante, definendo la situazione come una “mancanza di rispetto” verso i cittadini, che hanno il diritto di scegliere la modalità di pagamento.

Con l’esposto protocollato in data odierna, Carannante chiede all’Autorità Antitrust di verificare la situazione e di adottare i provvedimenti necessari affinché il Comune si adegui immediatamente alla normativa. “Rapallo deve smettere di essere il fanalino di coda: i servizi pubblici devono essere moderni, trasparenti e legali. Non accetteremo che i cittadini paghino sulla loro pelle l’inerzia del Comune,” ha concluso il consigliere.