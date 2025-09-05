  • News24
Rapallo, approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di Via Sotto la Croce

Gli interventi prevedono opere di consolidamento strutturale, adeguamenti geotecnici e paesaggistici, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per un totale di oltre 100.000 euro

Rapallo. La Giunta Comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di messa in sicurezza di Via Sotto la Croce, con un investimento complessivo pari a 143.544,86 euro.

L’intervento prevede il consolidamento delle murature di sostegno stradale e della parete rocciosa a protezione della carreggiata, garantendo una maggiore stabilità e sicurezza per residenti e automobilisti.

Il progetto, redatto dall’ing. Roberto Costa e validato dai competenti uffici tecnici, è stato reso possibile anche grazie all’accordo bonario con il proprietario del terreno sovrastante la strada, che ha autorizzato l’Amministrazione ad operare sull’area privata e contribuirà con una quota di 2.000 euro oltre IVA per le attività di pulizia e disgaggio della parete stessa.

Gli interventi prevedono opere di consolidamento strutturale, adeguamenti geotecnici e paesaggistici, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per un totale di oltre 100.000 euro destinati ai lavori diretti e circa 40.000 euro per oneri tecnici, sicurezza e imprevisti.

Con l’approvazione del progetto, l’Amministrazione comunale conferma l’impegno nel rafforzare la rete stradale cittadina, tutelando al contempo l’incolumità pubblica e la viabilità.

