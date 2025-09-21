Violenza in corso Italia, ragazzo di 28 anni picchiato fino a svenire: è in gravi condizioni

Genova. Un ragazzo di 28 anni è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito e picchiato in corso Italia, all’intersezione con lungomare Lombardo. È successo nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 5.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con l’automedica Golf 1 del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese.

Il 28enne è stato trovato a terra privo di sensi. Durante l’aggressione aveva subito un importante trauma cranico e per questo aveva perso conoscenza. È stato intubato e trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

La vittima è un giovane di nazionalità colombiana. Ignoto al momento l’aggressore: chi lo ha ridotto in quelle condizioni (potrebbero essere state più persone) è fuggito senza lasciare elementi utili a identificarlo.

I carabinieri sono al lavoro per risalire al responsabile. Da quanto risulta non ci sarebbero testimoni oculari diretti della violenza. I militari stanno visionando anche le immagini registrate dalle telecamere della zona, che peraltro è nelle vicinanze del comando provinciale di Forte San Giuliano.

Notizia in aggiornamento