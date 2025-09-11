Quinto, via libera al progetto per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia Gnecco Massa

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento della scuola dell’infanzia Gnecco Massa di via Antica Romana di Quinto 130, per la realizzazione delle coperture e dell’adeguamento alle norme igienico sanitarie di sicurezza delle strutture, oltre che di interventi su impianti e locali.

Il progetto è diviso in due lotti, uno principale e un secondo opzionale, per un totale di 800mila euro, 550mila per il primo lotto e 250mila per il secondo. Il primo lotto sarà finanziato per 540.375mila euro da contrarre mediante devoluzione di quote di mutui già contratti o di mutui da contrarre nell’esercizio corrente, mentre i restanti 9.624 mediante risorse del Comune di Genova.

“La scuola Gnecco Massa ospita attualmente 97 bambini – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – e allo stato attuale presenta diverse criticità che riguardano non solo aspetti legati alla sicurezza, ma anche legati alle norme igienico sanitarie e di decoro. Si tratta di interventi che vanno oltre l’importo previsto dal piano triennale, e per questo abbiamo deciso di agire recuperando i finanziamenti dai mutui già contratti e dando priorità ad alcuni interventi fondamentali, come quelli che riguardano la messa in sicurezza”.

“Nel primo lotto, infatti, verranno effettuati lavori che riguardano la prevenzione incendi con i relativi interventi edili e strutturali correlati; saranno poi rifatti i bagni del piano ammezzato e il prospetto ovest e nord-ovest prospicienti la realizzazione della nuova via di fuga. Si tratta di lavori importanti e non più differibili e che questa amministrazione vuole mettere tra quelli prioritari”, conclude Ferrante.