Quezzi, principio d’incendio all’ex Onpi abbandonato: “Il fuoco appiccato da ragazzini”

Genova. Un principio d’incendio è divampato stasera all’ex Onpi, edificio abbandonato da anni a Quezzi, sulle alture della Valbisagno.

L’allarme è scattato intorno alle 20, quando i residenti hanno visto il fumo provenire dalla struttura di via Donati. Sono intervenuti i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia. Per fortuna il rogo è stato estinto in pochi minuti senza ulteriori conseguenze.

Sul posto anche il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi. “Alcuni ragazzini sono entrati, hanno dato fuoco a qualcosa e sono scappati – racconta -. Io sono stato avvertito dai cittadini”.

Da oltre 15 anni l’ex Onpi è in stato di totale abbandono. Costruito nel 1930 e da sempre adibito a casa di riposo, oggi la proprietà è divisa tra Arte e Comune. Finora tutti i tentativi di vendita e valorizzazione dell’immobile sono andati a vuoto. L’ultima trattativa era stata avviata con Invimit, società del ministero dell’Economia e delle Finanze, per trasformarlo in uno studentato, ma i piani sono cambiati e l’accordo è saltato. All’interno c’è un presidio di protezione civile, ma è facile per chiunque introdursi furtivamente nella struttura, vandalizzarla e creare situazioni di pericolo.

Fin da subito il presidente Ivaldi ha lanciato l’allarme sulle condizioni di degrado dell’ex Onpi, che è stato anche una delle tappe del tour della sindaca Silvia Salis nei municipi.