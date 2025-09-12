  • News24
Attenzione

Quattro assi, sino al 15 ottobre rivoluzione al traffico nella zona di piazza Portello

I lavori si concentrano in piazza Portello, e saranno suddivisi in tre fasi, modifiche alla circolazione anche via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e alcune vie limitrofe

cantiere piazza portello

Genova. Nuova rivoluzione al traffico in centro città per i lavori del progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico locale.

I lavori si concentrano in piazza Portello, e saranno suddivisi in tre fasi proseguendo sino al 15 ottobre. Le modifiche alla circolazione non riguarderanno solo piazza Portello, ma anche via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e alcune vie limitrofe.

Progetto dei 4 Assi di Forza, modifiche al traffico dal 12 settembre al 18 settembre

  • Piazza del Portello: limite di 30 km/h.

  • Via Interiano:

    • limite di 30 km/h;

    • divieto ai veicoli oltre i 7 metri (eccetto AMIU e autorizzati);

    • doppio senso regolato da semaforo;

    • all’incrocio con piazza Portello, obbligo di precedenza e svolta a destra per chi procede mare/monte.

  • Piazza delle Fontane Marose:

    • limite di 30 km/h e doppio senso ripristinato;

    • nuova rotatoria all’altezza del civico 3;

    • divieto di fermata fuori dagli spazi;

    • confermate aree di sosta riservate a disabili, corpi consolari, taxi, Polizia Locale e carico/scarico merci (07–17 feriali).

  • Via XXV Aprile:

    • chiusura del tratto tra i civici 10 e 12;

    • accesso consentito solo a residenti e autorizzati;

    • doppio senso regolato da movieri o “a vista”;

    • obbligo di svolta a sinistra (verso via Roma) per chi procede in direzione mare;

    • ulteriori divieti e precedenze regolati nei tratti verso piazza Fontane Marose e piazza De Ferrari.

  • Via di Cassa di Risparmio: STOP e svolta obbligatoria a sinistra.

  • Via Ettore Vernazza: svolta a destra su piazza De Ferrari.

  • Piazza De Ferrari: transito consentito con accesso da via Vernazza.

  • Via Sofia Lomellini: svolta a destra su via XX Settembre consentita ai mezzi AMT.

I lavori dal 19 settembre al 2 ottobre

I lavori dal 3 ottobre al 15 ottobre

