Quarto Pianeta Festival, tutto pronto per la XIV edizione dedicata al “Futuro”: ecco il programma

Genova. Sarà Guernica, riletta e reinterpretata in tutte le sue sfumature, la protagonista di Quarto Pianeta Festival che si aprirà giovedì 11 settembre e proseguirà fino all’8 novembre nella sede dell’ex Ospedale psichiatrico di Genova Quarto, promosso da IMFI – Istituto per le Materie e Forme Inconsapevoli con la collaborazione del Coordinamento Quarto Pianeta.

«Di fronte ai conflitti e alle incertezze che ormai invadono le nostre vite, il Festival vuole rappresentare uno spazio per riflettere, raccontare e immaginare un futuro possibile, costruendo speranza e resilienza – spiega Rossella Soro, vicepresidente IMFI e direttrice artistica dell’evento.

Un percorso visivo e sonoro con scenografie, installazioni, fotografie, grafiche, sculture, video e performance dal vivo che ha l’obiettivo di ritrovare nel dipinto di Picasso del 1937, nel suo urlo contro la guerra e le sue vittime, l’attualità di quanto sta succedendo oggi.

Alberto Cerchi – che ha coordinato l’allestimento dello Spazio 21 ne spiega la genesi: «L’Arte deve far pensare e far riflettere, con i suoi mezzi, che sono sempre di pace e di integrazione. Il nostro lavoro si è basato soprattutto sul confronto e sulla modalità dei laboratori inclusivi per tutti: ragazzi e adulti, abili e non abili, artisti e non artisti, ponendo in primo piano la realizzazione del percorso fatto di intrecci creativi, senso ludico e voglia di partecipazione. Oggi – conclude Cerchi – il pensiero corre alle guerre attuali, in Palestina e in Ucraina, ma non solo, per questo ci siamo concentrati su Guernica».

Oltre ad Alberto Cerchi hanno partecipato alla realizzazione delle installazioni Marco Alloisio, Zoe Amato, Stefano Bertoli, Teresa Bozano, Gianfranco Carrozzini, Andrea Contini, Danila Di Salvo, Antonio Gambale, Sergio Giordanelli, Gruppo Basaglia, Gruppo Former, Gruppo San Marcellino, Gruppo Speciale, Gruppo pittura IMFI, Homeyra Hosseini, Marina Junyent Mercader, Magdalena Kaczowka, Vincenzo Lagalla, Silvia Ottobrini, Lorenzo Penco, Enrico Pierini, Elisa Romanelli, Sonia Soffritti.

«Con “Futuro” rimaniamo fedeli all’impronta originaria che ha dato vita al Festival nel 2012 – aggiunge Amedeo Gagliardi, portavoce del Coordinamento Quarto Pianeta – dimostrando dissenso abbiamo creduto che le cose potessero cambiare e abbiamo avuto ragione. Oggi siamo ancora qui e con noi sono presenti altre funzioni pubbliche di ASL3 e del Municipio. Dobbiamo ancora fare passi in avanti: oggi continuiamo ad avere fiducia che la nuova amministrazione comunale possa sviluppare qui nuovi ed importanti progetti. Il Festival è l’espressione concreta per continuare a credere ed a sperare che la realtà sociale migliori, che migliorino i servizi, che il prendersi cura diventi più forte dell’abbandono».

Il Coordinamento Quarto Pianeta, oltre ad evitare che l’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto venisse ceduto e privatizzato, contribuisce alla sua rigenerazione cercando di riconnettere culturalmente questa “periferia esistenziale” alla città. «Dal 2017 abbiamo aperto lo Spazio 21, le ex cucine: uno spazio dove mettere al centro la cultura della salute come intersezione di discipline diverse e dove i temi dell’urbanistica, dell’ambiente, dell’architettura, della socialità, della medicina e dell’arte possano arricchirsi reciprocamente. Un’occasione per comprendere come la malattia, la follia, la disabilità, non possano essere separate dall’esistenza e dalla sofferenza delle persone e dal loro rapporto con la società. Questa complessità ha bisogno di essere costantemente interrogata, rimettendo al centro la persona, le relazioni, la comunità. In questo modo vogliamo contribuire alla rigenerazione dell’ex Ospedale di Quarto, affinché possa aprirsi alla città per migliorare la cultura delle relazioni e della convivenza civile».

I.M.F.I. (Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli) è una O.d.V. (Organizzazione di Volontariato) nata nel 1988, presso l’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto iscritta all’Albo Regionale Ligure, componente della Consulta delle Associazioni per la Circoscrizione IX Levante di Genova, in stato di convenzione con la A.S.L. 3 Genovese per le attività di arteterapia dal 1989. Compito istituzionale dell’I.M.F.I. è la promozione, la divulgazione e la ricerca delle creatività espressive (pittura, disegno, scultura, scrittura, teatro, musica, audiovisivi, ecc.), attraverso l’incontro tra tecniche e culture diverse atte a favorire le reciproche conoscenze da cui derivino ulteriori scambi ed arricchimenti per una migliore integrazione sociale delle diversità esistenti sulla scia dell’interesse suscitato dal Laboratorio di ArteTerapia attivato da Claudio Costa in consonanza con gli intenti del direttore, lo psichiatra Antonio Slavich, nasceva nel 1992 il “Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli”.

IL PROGRAMMA

QUARTO PIANETA FESTIVAL 2025 – 14^ edizione – FUTURO

1° classificato – Bando Genova città dei Festival 2025 promosso dal Comune di Genova

SETTEMBRE

Giovedì 11 settembre

Spazio 21

h 16.00

Guernica, genesi di un progetto

Inaugurazione percorso visivo sonoro

Scenografie, installazioni, fotografie, grafiche, sculture, video e performance dal vivo

a cura di Alberto Cerchi

con la partecipazione di Marco Alloisio, Zoe Amato, Stefano Bertoli, Teresa Bozano, Gianfranco Carrozzini, Andrea Contini, Danila Di Salvo, Antonio Gambale, Sergio Giordanelli, Gruppo Basaglia, Gruppo Former, Gruppo San Marcellino, Gruppo Speciale, Gruppo pittura IMFI, Homeyra Hosseini, Marina Junyent Mercader, Magdalena Kaczowka, Vincenzo Lagalla, Silvia Ottobrini, Lorenzo Penco, Enrico Pierini, Elisa Romanelli, Sonia Soffritti

h 17.00

Un mondo nuovo, ritorno alla vita

Proiezione del cortometraggio

a cura di Alberto Terrile, Enrico Pierini, Elisa Romanelli

con la partecipazione dei Ragazzi del Gruppo Basaglia

musiche originali di Gianluca Polizzi, voce narrante di Laura Baldis

h 17.30

Performance interattiva di danza

Sonichops l’innovazione danza al ritmo della birra

a cura della Compagnia EgriBiancoDanza di Torino e del METS-Conservatorio di Cuneo

Coreografia: Raphael Bianco

Concept e composizione musicale: Gianluca Verlingieri

Danzatore: Vincenzo Criniti

Interattività e real-time digital sound processing: Cristina Mercuri

h 19.00

Il Denaro dell’assassino

Performance

con Silvia Ottobrini, Antonella Suella, Stefano Bertoli, Luca Ferro

Rassegna DiSuoni DiVersi e DiSegni

Sezioni espositive

Spazio 21 Sala P

Be my voice – Un diario per Gaza

Illustrazioni di Marcella Brancaforte, testi di Alhassan Selmi

Immagini dal diario quotidiano del giornalista palestinese Alhassan Selmi da Gaza

Spazio IMFI

“Guernica, genesi di un progetto”

Reportage fotografico

di Magdalena Kaczowka

h 21.00

Serata con Luis Buñuel

Tra Realismo e Surrealismo

Proiezione dei film in pellicola 16mm a cura della Cineteca D. W. Griffith

In collaborazione con Casa Luzzati, Museo Biblioteca dell’Attore, Società Dante Alighieri

España 1936 (Spagna 1936), Luis Buñuel insieme ad altri autori, 1937

Tierra sin pan – Las Hurdes (Terra senza pane), 1933

Un chien andalou (Un cane andaluso), Luis Buñuel insieme a Salvador Dalí, 1929

Venerdì 12 settembre

Spazio 21

h 16.00

Be my voice – Un diario per Gaza

Immagini e testi dal diario quotidiano del giornalista palestinese da Gaza

presentazione con gli autori

Marcella Brancaforte, illustratrice

Alhassan Selmi, giornalista in video collegamento da Gaza

Sala del Centro Sociale

h 17.30

Inaugurazione mostra L’ABC dell’Europa di Ventotene

Immagini e testi dal Dizionario illustrato, edizione Ultima Spiaggia

I personaggi che hanno dato vita al Manifesto di Ventotene e le voci principali del processo di integrazione europea.

Europei: guardiamo al futuro con la forza del diritto

Incontro con Nicola Vallinoto e Giorgio Grimaldi

h 20.30

Il Suono che resta

Spettacolo teatrale tematico con musica elettronica e proiezioni audiovisive

con Mario Merino, Stefano Bertoli, Nicolò Baricchi, Maurizio Mongiovì, Erica Volta, Cinzia Guglielmucci

Pietre sgretolate, cristalli infranti e metalli fumanti, ciò che sono gli avanzi della guerra prendono vita e assumono la

dignità di strumenti per creare musica e riportare vita

h 21.30

Guernica In Umana

Spettacolo di danza Butoh accompagnato da musica elettronica e percussioni

con Luna, Stefano Bertoli, Emanuele Pescia, Fabio D’Addario

Rassegna DiSuoni DiVersi e DiSegni

Guernica Ri-prende vita e si aggira fra le macerie che lei stessa ha creato, è l’uomo a fare la guerra ed è l’uomo a subirla Un uroboro senza scampo fra azione e karma nero come la notte e dolce come il sangue.

Sabato 13 settembre

Spazio 21

h 18.00

Presentazione del libro Quando gli alberi parlano

di Donatella Alfonso

edito da Castelvecchi editore

dialogano con l’autrice Erica Manna e Bruno Morchio

Letture dal testo di Elisabetta Nigro

Una storia di passione e resistenza, di sogni e di cicatrici, che lascia il segno come una carezza che brucia.

h 21.00

Voices from the woods

Concerto per Litofoni Metalli e Cristalli associato a letture tematiche

con Annamaria Giannini, Nikita Bancale, Angela Botta, Olivia Balzar, Chløe Nøn

Rassegna DiSuoni DiVersi e DiSegni

Il mondo che intorno a noi porta i segni della devastazione e della soﬀerenza, un bosco nel quale si camminerà in punta di piedi e correndo, urlando sottovoce e facendo nostre le grida notturne degli ultimi e dei derelitti dando voce a chi non ne ha più.

Domenica 14 settembre

Spazio 21

h 17.00

Presentazione del libro

Mille papaveri rossi di Sergio Badino

Edito da Battello a vapore

Dialoga con l’autore Massimo Polidoro

Letture del testo di Elisabetta Nigro

Accompagnamento musicale del gruppo

Made in Italy

a cura dell’associazione Musica Ribelle, musica e terapia di sostegno

La guerra di Piero è uno dei brani più celebri di Fabrizio De André. Mille papaveri rossi immagina la storia di Piero prima di incontrare il soldato “con la divisa di un altro colore”.

h 21.00

Incontro-spettacolo

Una vita ben spesa. Trovare il senso delle cose con Leonardo, Einstein e Darwin

di e con Massimo Polidoro e la partecipazione di Erika Dellacasa e Giulio Manuzio

Un invito a guardare oltre l’ordinario e scoprire quanta ricchezza si celi in una vita animata dalla voglia di conoscere

Giovedì 18 settembre

Arena del Centro Sociale

h 21.00

Rassegna del Cinema muto

Promosso dalla Cineteca D. W. Griffith di Genova

in collaborazione con Casa Luzzati, Museo Biblioteca dell’Attore, Società Dante Alighieri

Nerone, regia di Luigi Maggi e Arturo Ambrosio, 1909

La caduta di Troia, regia di Giovanni Pastrone e Luigi Romano Borgnetto, 1911

Cenere, con Eleonora Duse, regia di Febo Mari, 1916

accompagnamento musicale dal vivo di Paolo de Jorio

Venerdì 19 settembre

Sala del Centro Sociale

h 18.00

Presentazione del libro

“Poi venne primavera”

di Riccardo Benna

edito da Giulio Perrone editore

dialoga con l’autore Andrea Contini

letture dal testo di Laura Baldis

Una storia per scoprire se, tra le macerie, esiste ancora una scintilla di speranza.

Spazio 21

h 21.00

La promessa della felicità

Concerto con

Federico Sirianni voce, pianoforte, chitarra

Elisabetta Bosio violino, Veronica Perego contrabbasso, Raffaele Rebaudengo viola

Un viaggio musicale di dolcezza e contemplazione, il cantautore genovese ci consegna l’augurio di una rivoluzione

gentile come antidoto alle brutture di un mondo in rovina.

Sabato 20 settembre

Spazio 21

h 18.00

Proiezione del docufilm

Portuali

Regia di Perla Sardella

I lavoratori del porto di Genova (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) si riuniscono in assemblea per denunciare il passaggio delle navi che trasportano armamenti ed esplosivi destinati ai teatri di guerra, per ragionare sulla necessità di fare rete e includere un approccio intersezionale nel loro agire politico.

h 21.00

Spettacolo teatrale Ritornerai bambina

Testo e regia di Antonio Coccia

con Carlo Celotti, Antonio Coccia

Una produzione Chille de la balanza, San Salvi, Firenze

L’esigenza di rinascere, di ritornare sotto una forma naturale, il canto della vita che ciclizzata, non tramonta come una condanna ad essere e non essere.

Spettacolo vincitore del bando Spacciamo culture interdette 2024

Domenica 21 settembre

Spazio 21

h 18.00

Proiezione del docufilm Berrettina Spekerin

da un’idea di Ubaldo Benvenuti, Luca Borzani, Alessandro Lombardo, Mario Margini,

regia di Ugo Roffi.

Testi elaborati da una memoria autobiografica di Emilia Belviso da Alessandro Lombardo

interviste realizzate da Ludovica Schiaroli

coordinamento e organizzazione di Mario Tullo, ricerche di archivio e digitalizzazione di Francesco Ferrari

accompagnamento musicale dal vivo di

Marko Kurtinovic, violino

Mario Pizzini, chitarra

h 21.00

Concerto promosso da GOG

Viaggio d’inverno

La raccolta di Lieder di Schubert tradotta in italiano da Fausto Amodei

A cura di Federico Bagnasco

Massimo Lombardi tenore

Valentina Messa pianoforte

In poche forme musicali il rapporto tra musica e parola è determinante come accade nel Lied tedesco ottocentesco: la musica nasce per dare un’ulteriore voce e prospettiva a un testo poetico.

Giovedì 25 settembre

Spazio 21

h 18.00

Presentazione del libro

La guerra dentro. Guerra e psichiatria in Italia tra Fascismo e Resistenza

di Paolo Francesco Peloso

edito da Erga Edizioni

dialoga con l’autore Graziano Mamone, introduce Rocco Luigi Picci

Letture dal testo di Simonetta Sommariva

Arena del Centro Sociale

h 21.00

Rassegna del Cinema muto

Proiezione del film Sciopero, regia di Sergej Ėjzenštejn, 1925

Promosso dalla Cineteca D. W. Griffith di Genova

in collaborazione con Casa Luzzati, Museo Biblioteca dell’Attore, Società Dante Alighieri

accompagnamento musicale dal vivo di Paolo de Jorio

Venerdì 26 settembre

Spazio 21

h 17.00

Sulla strada di Goffredo…

Il Sociale incontra le Culture e viceversa – Costruire un dialogo con la Storia

Incontro con

Luca Borzani, Natale Calderaro, Danilo De Luise, Amedeo Gagliardi, Sara Honegger, Luigi Monti,

Marco Montoli, Carla Peirolero

Proiezione della clip del film

Goffredo felicissimo (2018) di Franco Maresco

Un omaggio a Goffredo Fofi recentemente scomparso, una persona generosa che nell’errare da un luogo ad un altro, nello scrivere di cinema, di letteratura, di educazione, nel fare riviste, nell’incontrare gli altri, in modo instancabile ha continuato a seminare senza mai preoccuparsi troppo del raccolto. Un momento di dialogo con chi negli anni lo ha seguito, letto, conosciuto, raccogliere il suo testimone per continuare a cercare ostinatamente una stagione migliore.

Arena del Centro Sociale

h 21.00

Quartetto Bailenga in Concerto

Danza e musica popolare

Pietro Ariotti, fisarmonica

Giulio Gianì, sassofono

Elisa Guarraggi, voce, chitarra, narrazione

Thomas Milner, percussioni

Sabato 27 settembre

Spazio 21

h 21.00

Polemos, Voci di guerra

Spettacolo teatrale della Compagnia Temps Clar

Regia di Isabella Maria Loi

con Morgana Capozzi, Ludovica Cugia, Isabella Loi, Ludovica Lupi, Edda Marrone, Giulia Moro, Andrea Pagani, Leyla Pittaluga, Elisa Porzio, Francesca Ricci, Benedetta Rinaldi, Chiara Roti, Federica Verani

Le vicende epiche dell’Iliade narrate attraverso gli occhi delle donne greche e troiane. un viaggio emotivo visto da una prospettiva diversa, non quella degli eroi e degli uomini valorosi, ma quella di mogli, figlie, sorelle, bambine sacrificate in nome di falsi ideali

Domenica 28 settembre

Spazio 21

h 18.00

Presentazione del libro

L’albero della libertà di William Wall, Edito da Aboca Edizioni

Dialoga con l’autore Raffaella Romagnolo

Letture dal testo di Elisabetta Nigro

Nell’Irlanda del 1969, il passaggio tenero e drammatico dall’innocenza dell’infanzia alla brutalità del mondo adulto, sullo sfondo degli eterni conflitti politico-religiosi.

Spazio 21

h 21.00

Concerto promosso dalla GOG

Valentina Messa pianoforte

Frederic Rzewski

Trentasei Variazioni sul tema di “El pueblo unido jamás será vencido”

Un tributo alla lotta del popolo cileno contro la dittatura di Augusto Pinochet.

OTTOBRE

Mercoledì 8 ottobre

Campo di calcio Sanguineti – Sala del Centro Sociale

h 10.00 – 22.00

Trofeo Pier Amedeo Pessi

Torneo calcistico interregionale organizzato dall’associazione sportiva Insieme per Sport, in collaborazione con il Centro Socio Riabilitativo Franco Basaglia di Asl 3 Genovese.

Giovedì 9 ottobre

Spazio 21

h 12.30

Trofeo Pier Amedeo Pessi

Pranzo sociale e premiazione delle squadre e dei partecipanti

Sala del Centro Sociale

h 16.30

Presentazione del libro

Una storia di parole. Dieci anni di poesie, racconti e riflessioni

promosso da ALFaPP a cura di Marina Martignone

Dialoga con la curatrice Laura Leone

Lettura dal testo di Danilo Leonardini

Sabato 18 ottobre PASSA ALL’8 NOVEMBRE

h 17.00

Sala del Centro Sociale

Presentazione del libro Della cura. Studi fenomenologici e salute mentale

di Loredana Di Adamo

edito da Negretto editore

dialogano con l’autrice Natale Calderaro e Paola Pierantoni

Letture dal testo di Chiara Albanese

La rivoluzione di Basaglia non è stata solo pratica ma anche culturale e filosofica. Questo libro rilancia la possibilità di una pratica fenomenologica nella cura, che spero possa realizzarsi in quanto la migliore delle psichiatrie possibili. (Eugenio Borgna).

Spazio 21

h 21.00

Spettacolo teatrale Sotto questo crollo

Testo di Adriano Marenco Regia di Simone Fraschetti

Collettivo Lubitsch, Torino

Tre attori al grado zero dell’umanità rappresentano un mondo nel quale tutto è crollato. Eppure sopravvivono e lottano per

conquistare il potere sul niente.

Testo vincitore del Premio Letterario Nazionale La Clessidra 2018 e Premio Internazionale Città di Castrovillari

Domenica 19 ottobre

Spazio 21

h 15.00

L’arte dell’ascolto

Ascoltini

Ascolti collettivi di audio e podcast provenienti da tutto il mondo con sottotitoli proiettati sullo schermo

selezionati e presentati da Veronica Lugaro e Giacomo Bagni

h 17.00

Presentazione del libro

Speranza è Futuro

di Sergio Bellucci, Simona Colarizi, Dario Fabbri, Sebastiano Maffettone, Cesare Mirabelli

edito da Heraion creative space

dialoga con gli autori Enrico Pedemonte

Con una “fiducia ragionata” dobbiamo progettare il futuro, una riflessione sulla “crisi del pensiero”.

Sabato 8 novembre – FESTA DI CHIUSURA

Spazio 21

h 16.00

Musica Ribelle in Concerto

a cura dell’Associazione Musica Ribelle, musica e terapia di sostegno

con la partecipazione dei gruppi musicali

Made in Italy

Sam and the Magic Tones

Crossroad

Neighbors Blues Band

