Quarto Pianeta Festival, tutto pronto per la XIV edizione dedicata al “Futuro”: ecco il programma

Genova. Sarà Guernica, riletta e reinterpretata in tutte le sue sfumature, la protagonista di Quarto Pianeta Festival che si aprirà giovedì 11 settembre e proseguirà fino all’8 novembre nella sede dell’ex Ospedale psichiatrico di Genova Quarto, promosso da IMFI – Istituto per le Materie e Forme Inconsapevoli con la collaborazione del Coordinamento Quarto Pianeta.
«Di fronte ai conflitti e alle incertezze che ormai invadono le nostre vite, il Festival vuole rappresentare uno spazio per riflettere, raccontare e immaginare un futuro possibile, costruendo speranza e resilienza – spiega Rossella Soro, vicepresidente IMFI e direttrice artistica dell’evento.
Un percorso visivo e sonoro con scenografie, installazioni, fotografie, grafiche, sculture, video e performance dal vivo che ha l’obiettivo di ritrovare nel dipinto di Picasso del 1937, nel suo urlo contro la guerra e le sue vittime, l’attualità di quanto sta succedendo oggi.
Alberto Cerchi – che ha coordinato l’allestimento dello Spazio 21 ne spiega la genesi: «L’Arte deve far pensare e far riflettere, con i suoi mezzi, che sono sempre di pace e di integrazione. Il nostro lavoro si è basato soprattutto sul confronto e sulla modalità dei laboratori inclusivi per tutti: ragazzi e adulti, abili e non abili, artisti e non artisti, ponendo in primo piano la realizzazione del percorso fatto di intrecci creativi, senso ludico e voglia di partecipazione. Oggi – conclude Cerchi – il pensiero corre alle guerre attuali, in Palestina e in Ucraina, ma non solo, per questo ci siamo concentrati su Guernica».
Oltre ad Alberto Cerchi hanno partecipato alla realizzazione delle installazioni Marco Alloisio, Zoe Amato, Stefano Bertoli, Teresa Bozano, Gianfranco Carrozzini, Andrea Contini, Danila Di Salvo, Antonio Gambale, Sergio Giordanelli, Gruppo Basaglia, Gruppo Former, Gruppo San Marcellino, Gruppo Speciale, Gruppo pittura IMFI, Homeyra Hosseini, Marina Junyent Mercader, Magdalena Kaczowka, Vincenzo Lagalla, Silvia Ottobrini, Lorenzo Penco, Enrico Pierini, Elisa Romanelli, Sonia Soffritti.
«Con “Futuro” rimaniamo fedeli all’impronta originaria che ha dato vita al Festival nel 2012 – aggiunge Amedeo Gagliardi, portavoce del Coordinamento Quarto Pianeta – dimostrando dissenso abbiamo creduto che le cose potessero cambiare e abbiamo avuto ragione. Oggi siamo ancora qui e con noi sono presenti altre funzioni pubbliche di ASL3 e del Municipio. Dobbiamo ancora fare passi in avanti: oggi continuiamo ad avere fiducia che la nuova amministrazione comunale possa sviluppare qui nuovi ed importanti progetti. Il Festival è l’espressione concreta per continuare a credere ed a sperare che la realtà sociale migliori, che migliorino i servizi, che il prendersi cura diventi più forte dell’abbandono».
Il Coordinamento Quarto Pianeta, oltre ad evitare che l’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto venisse ceduto e privatizzato, contribuisce alla sua rigenerazione cercando di riconnettere culturalmente questa “periferia esistenziale” alla città. «Dal 2017 abbiamo aperto lo Spazio 21, le ex cucine: uno spazio dove mettere al centro la cultura della salute come intersezione di discipline diverse e dove i temi dell’urbanistica, dell’ambiente, dell’architettura, della socialità, della medicina e dell’arte possano arricchirsi reciprocamente. Un’occasione per comprendere come la malattia, la follia, la disabilità, non possano essere separate dall’esistenza e dalla sofferenza delle persone e dal loro rapporto con la società. Questa complessità ha bisogno di essere costantemente interrogata, rimettendo al centro la persona, le relazioni, la comunità. In questo modo vogliamo contribuire alla rigenerazione dell’ex Ospedale di Quarto, affinché possa aprirsi alla città per migliorare la cultura delle relazioni e della convivenza civile».
I.M.F.I. (Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli) è una O.d.V. (Organizzazione di Volontariato) nata nel 1988, presso l’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto iscritta all’Albo Regionale Ligure, componente della Consulta delle Associazioni per la Circoscrizione IX Levante di Genova, in stato di convenzione con la A.S.L. 3 Genovese per le attività di arteterapia dal 1989. Compito istituzionale dell’I.M.F.I. è la promozione, la divulgazione e la ricerca delle creatività espressive (pittura, disegno, scultura, scrittura, teatro, musica, audiovisivi, ecc.), attraverso l’incontro tra tecniche e culture diverse atte a favorire le reciproche conoscenze da cui derivino ulteriori scambi ed arricchimenti per una migliore integrazione sociale delle diversità esistenti sulla scia dell’interesse suscitato dal Laboratorio di ArteTerapia attivato da Claudio Costa in consonanza con gli intenti del direttore, lo psichiatra Antonio Slavich, nasceva nel 1992 il “Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli”.
——
IL PROGRAMMA
QUARTO PIANETA FESTIVAL 2025 – 14^ edizione – FUTURO
1° classificato – Bando Genova città dei Festival 2025 promosso dal Comune di Genova
SETTEMBRE
Giovedì 11 settembre
Spazio 21
h 16.00
Guernica, genesi di un progetto
Inaugurazione percorso visivo sonoro
Scenografie, installazioni, fotografie, grafiche, sculture, video e performance dal vivo
a cura di Alberto Cerchi
con la partecipazione di Marco Alloisio, Zoe Amato, Stefano Bertoli, Teresa Bozano, Gianfranco Carrozzini, Andrea Contini, Danila Di Salvo, Antonio Gambale, Sergio Giordanelli, Gruppo Basaglia, Gruppo Former, Gruppo San Marcellino, Gruppo Speciale, Gruppo pittura IMFI, Homeyra Hosseini, Marina Junyent Mercader, Magdalena Kaczowka, Vincenzo Lagalla, Silvia Ottobrini, Lorenzo Penco, Enrico Pierini, Elisa Romanelli, Sonia Soffritti
h 17.00
Un mondo nuovo, ritorno alla vita
Proiezione del cortometraggio
a cura di Alberto Terrile, Enrico Pierini, Elisa Romanelli
con la partecipazione dei Ragazzi del Gruppo Basaglia
musiche originali di Gianluca Polizzi, voce narrante di Laura Baldis
h 17.30
Performance interattiva di danza
Sonichops l’innovazione danza al ritmo della birra
a cura della Compagnia EgriBiancoDanza di Torino e del METS-Conservatorio di Cuneo
Coreografia: Raphael Bianco
Concept e composizione musicale: Gianluca Verlingieri
Danzatore: Vincenzo Criniti
Interattività e real-time digital sound processing: Cristina Mercuri
h 19.00
Il Denaro dell’assassino
Performance
con Silvia Ottobrini, Antonella Suella, Stefano Bertoli, Luca Ferro
Rassegna DiSuoni DiVersi e DiSegni
Sezioni espositive
Spazio 21 Sala P
Be my voice – Un diario per Gaza
Illustrazioni di Marcella Brancaforte, testi di Alhassan Selmi
Immagini dal diario quotidiano del giornalista palestinese Alhassan Selmi da Gaza
Spazio IMFI
“Guernica, genesi di un progetto”
Reportage fotografico
di Magdalena Kaczowka
h 21.00
Serata con Luis Buñuel
Tra Realismo e Surrealismo
Proiezione dei film in pellicola 16mm a cura della Cineteca D. W. Griffith
In collaborazione con Casa Luzzati, Museo Biblioteca dell’Attore, Società Dante Alighieri
España 1936 (Spagna 1936), Luis Buñuel insieme ad altri autori, 1937
Tierra sin pan – Las Hurdes (Terra senza pane), 1933
Un chien andalou (Un cane andaluso), Luis Buñuel insieme a Salvador Dalí, 1929
Venerdì 12 settembre
Spazio 21
h 16.00
Be my voice – Un diario per Gaza
Immagini e testi dal diario quotidiano del giornalista palestinese da Gaza
presentazione con gli autori
Marcella Brancaforte, illustratrice
Alhassan Selmi, giornalista in video collegamento da Gaza
Sala del Centro Sociale
h 17.30
Inaugurazione mostra L’ABC dell’Europa di Ventotene
Immagini e testi dal Dizionario illustrato, edizione Ultima Spiaggia
I personaggi che hanno dato vita al Manifesto di Ventotene e le voci principali del processo di integrazione europea.
Europei: guardiamo al futuro con la forza del diritto
Incontro con Nicola Vallinoto e Giorgio Grimaldi
h 20.30
Il Suono che resta
Spettacolo teatrale tematico con musica elettronica e proiezioni audiovisive
con Mario Merino, Stefano Bertoli, Nicolò Baricchi, Maurizio Mongiovì, Erica Volta, Cinzia Guglielmucci
Pietre sgretolate, cristalli infranti e metalli fumanti, ciò che sono gli avanzi della guerra prendono vita e assumono la
dignità di strumenti per creare musica e riportare vita
h 21.30
Guernica In Umana
Spettacolo di danza Butoh accompagnato da musica elettronica e percussioni
con Luna, Stefano Bertoli, Emanuele Pescia, Fabio D’Addario
Rassegna DiSuoni DiVersi e DiSegni
Guernica Ri-prende vita e si aggira fra le macerie che lei stessa ha creato, è l’uomo a fare la guerra ed è l’uomo a subirla Un uroboro senza scampo fra azione e karma nero come la notte e dolce come il sangue.
Sabato 13 settembre
Spazio 21
h 18.00
Presentazione del libro Quando gli alberi parlano
di Donatella Alfonso
edito da Castelvecchi editore
dialogano con l’autrice Erica Manna e Bruno Morchio
Letture dal testo di Elisabetta Nigro
Una storia di passione e resistenza, di sogni e di cicatrici, che lascia il segno come una carezza che brucia.
h 21.00
Voices from the woods
Concerto per Litofoni Metalli e Cristalli associato a letture tematiche
con Annamaria Giannini, Nikita Bancale, Angela Botta, Olivia Balzar, Chløe Nøn
Rassegna DiSuoni DiVersi e DiSegni
Il mondo che intorno a noi porta i segni della devastazione e della soﬀerenza, un bosco nel quale si camminerà in punta di piedi e correndo, urlando sottovoce e facendo nostre le grida notturne degli ultimi e dei derelitti dando voce a chi non ne ha più.
Domenica 14 settembre
Spazio 21
h 17.00
Presentazione del libro
Mille papaveri rossi di Sergio Badino
Edito da Battello a vapore
Dialoga con l’autore Massimo Polidoro
Letture del testo di Elisabetta Nigro
Accompagnamento musicale del gruppo
Made in Italy
a cura dell’associazione Musica Ribelle, musica e terapia di sostegno
La guerra di Piero è uno dei brani più celebri di Fabrizio De André. Mille papaveri rossi immagina la storia di Piero prima di incontrare il soldato “con la divisa di un altro colore”.
h 21.00
Incontro-spettacolo
Una vita ben spesa. Trovare il senso delle cose con Leonardo, Einstein e Darwin
di e con Massimo Polidoro e la partecipazione di Erika Dellacasa e Giulio Manuzio
Un invito a guardare oltre l’ordinario e scoprire quanta ricchezza si celi in una vita animata dalla voglia di conoscere
Giovedì 18 settembre
Arena del Centro Sociale
h 21.00
Rassegna del Cinema muto
Promosso dalla Cineteca D. W. Griffith di Genova
in collaborazione con Casa Luzzati, Museo Biblioteca dell’Attore, Società Dante Alighieri
Nerone, regia di Luigi Maggi e Arturo Ambrosio, 1909
La caduta di Troia, regia di Giovanni Pastrone e Luigi Romano Borgnetto, 1911
Cenere, con Eleonora Duse, regia di Febo Mari, 1916
accompagnamento musicale dal vivo di Paolo de Jorio
Venerdì 19 settembre
Sala del Centro Sociale
h 18.00
Presentazione del libro
“Poi venne primavera”
di Riccardo Benna
edito da Giulio Perrone editore
dialoga con l’autore Andrea Contini
letture dal testo di Laura Baldis
Una storia per scoprire se, tra le macerie, esiste ancora una scintilla di speranza.
Spazio 21
h 21.00
La promessa della felicità
Concerto con
Federico Sirianni voce, pianoforte, chitarra
Elisabetta Bosio violino, Veronica Perego contrabbasso, Raffaele Rebaudengo viola
Un viaggio musicale di dolcezza e contemplazione, il cantautore genovese ci consegna l’augurio di una rivoluzione
gentile come antidoto alle brutture di un mondo in rovina.
Sabato 20 settembre
Spazio 21
h 18.00
Proiezione del docufilm
Portuali
Regia di Perla Sardella
I lavoratori del porto di Genova (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) si riuniscono in assemblea per denunciare il passaggio delle navi che trasportano armamenti ed esplosivi destinati ai teatri di guerra, per ragionare sulla necessità di fare rete e includere un approccio intersezionale nel loro agire politico.
h 21.00
Spettacolo teatrale Ritornerai bambina
Testo e regia di Antonio Coccia
con Carlo Celotti, Antonio Coccia
Una produzione Chille de la balanza, San Salvi, Firenze
L’esigenza di rinascere, di ritornare sotto una forma naturale, il canto della vita che ciclizzata, non tramonta come una condanna ad essere e non essere.
Spettacolo vincitore del bando Spacciamo culture interdette 2024
Domenica 21 settembre
Spazio 21
h 18.00
Proiezione del docufilm Berrettina Spekerin
da un’idea di Ubaldo Benvenuti, Luca Borzani, Alessandro Lombardo, Mario Margini,
regia di Ugo Roffi.
Testi elaborati da una memoria autobiografica di Emilia Belviso da Alessandro Lombardo
interviste realizzate da Ludovica Schiaroli
coordinamento e organizzazione di Mario Tullo, ricerche di archivio e digitalizzazione di Francesco Ferrari
accompagnamento musicale dal vivo di
Marko Kurtinovic, violino
Mario Pizzini, chitarra
h 21.00
Concerto promosso da GOG
Viaggio d’inverno
La raccolta di Lieder di Schubert tradotta in italiano da Fausto Amodei
A cura di Federico Bagnasco
Massimo Lombardi tenore
Valentina Messa pianoforte
In poche forme musicali il rapporto tra musica e parola è determinante come accade nel Lied tedesco ottocentesco: la musica nasce per dare un’ulteriore voce e prospettiva a un testo poetico.
Giovedì 25 settembre
Spazio 21
h 18.00
Presentazione del libro
La guerra dentro. Guerra e psichiatria in Italia tra Fascismo e Resistenza
di Paolo Francesco Peloso
edito da Erga Edizioni
dialoga con l’autore Graziano Mamone, introduce Rocco Luigi Picci
Letture dal testo di Simonetta Sommariva
Arena del Centro Sociale
h 21.00
Rassegna del Cinema muto
Proiezione del film Sciopero, regia di Sergej Ėjzenštejn, 1925
Promosso dalla Cineteca D. W. Griffith di Genova
in collaborazione con Casa Luzzati, Museo Biblioteca dell’Attore, Società Dante Alighieri
accompagnamento musicale dal vivo di Paolo de Jorio
Venerdì 26 settembre
Spazio 21
h 17.00
Sulla strada di Goffredo…
Il Sociale incontra le Culture e viceversa – Costruire un dialogo con la Storia
Incontro con
Luca Borzani, Natale Calderaro, Danilo De Luise, Amedeo Gagliardi, Sara Honegger, Luigi Monti,
Marco Montoli, Carla Peirolero
Proiezione della clip del film
Goffredo felicissimo (2018) di Franco Maresco
Un omaggio a Goffredo Fofi recentemente scomparso, una persona generosa che nell’errare da un luogo ad un altro, nello scrivere di cinema, di letteratura, di educazione, nel fare riviste, nell’incontrare gli altri, in modo instancabile ha continuato a seminare senza mai preoccuparsi troppo del raccolto. Un momento di dialogo con chi negli anni lo ha seguito, letto, conosciuto, raccogliere il suo testimone per continuare a cercare ostinatamente una stagione migliore.
Arena del Centro Sociale
h 21.00
Quartetto Bailenga in Concerto
Danza e musica popolare
Pietro Ariotti, fisarmonica
Giulio Gianì, sassofono
Elisa Guarraggi, voce, chitarra, narrazione
Thomas Milner, percussioni
Sabato 27 settembre
Spazio 21
h 21.00
Polemos, Voci di guerra
Spettacolo teatrale della Compagnia Temps Clar
Regia di Isabella Maria Loi
con Morgana Capozzi, Ludovica Cugia, Isabella Loi, Ludovica Lupi, Edda Marrone, Giulia Moro, Andrea Pagani, Leyla Pittaluga, Elisa Porzio, Francesca Ricci, Benedetta Rinaldi, Chiara Roti, Federica Verani
Le vicende epiche dell’Iliade narrate attraverso gli occhi delle donne greche e troiane. un viaggio emotivo visto da una prospettiva diversa, non quella degli eroi e degli uomini valorosi, ma quella di mogli, figlie, sorelle, bambine sacrificate in nome di falsi ideali
Domenica 28 settembre
Spazio 21
h 18.00
Presentazione del libro
L’albero della libertà di William Wall, Edito da Aboca Edizioni
Dialoga con l’autore Raffaella Romagnolo
Letture dal testo di Elisabetta Nigro
Nell’Irlanda del 1969, il passaggio tenero e drammatico dall’innocenza dell’infanzia alla brutalità del mondo adulto, sullo sfondo degli eterni conflitti politico-religiosi.
Spazio 21
h 21.00
Concerto promosso dalla GOG
Valentina Messa pianoforte
Frederic Rzewski
Trentasei Variazioni sul tema di “El pueblo unido jamás será vencido”
Un tributo alla lotta del popolo cileno contro la dittatura di Augusto Pinochet.
OTTOBRE
Mercoledì 8 ottobre
Campo di calcio Sanguineti – Sala del Centro Sociale
h 10.00 – 22.00
Trofeo Pier Amedeo Pessi
Torneo calcistico interregionale organizzato dall’associazione sportiva Insieme per Sport, in collaborazione con il Centro Socio Riabilitativo Franco Basaglia di Asl 3 Genovese.
Giovedì 9 ottobre
Spazio 21
h 12.30
Trofeo Pier Amedeo Pessi
Pranzo sociale e premiazione delle squadre e dei partecipanti
Sala del Centro Sociale
h 16.30
Presentazione del libro
Una storia di parole. Dieci anni di poesie, racconti e riflessioni
promosso da ALFaPP a cura di Marina Martignone
Dialoga con la curatrice Laura Leone
Lettura dal testo di Danilo Leonardini
Sabato 18 ottobre PASSA ALL’8 NOVEMBRE
h 17.00
Sala del Centro Sociale
Presentazione del libro Della cura. Studi fenomenologici e salute mentale
di Loredana Di Adamo
edito da Negretto editore
dialogano con l’autrice Natale Calderaro e Paola Pierantoni
Letture dal testo di Chiara Albanese
La rivoluzione di Basaglia non è stata solo pratica ma anche culturale e filosofica. Questo libro rilancia la possibilità di una pratica fenomenologica nella cura, che spero possa realizzarsi in quanto la migliore delle psichiatrie possibili. (Eugenio Borgna).
Spazio 21
h 21.00
Spettacolo teatrale Sotto questo crollo
Testo di Adriano Marenco Regia di Simone Fraschetti
Collettivo Lubitsch, Torino
Tre attori al grado zero dell’umanità rappresentano un mondo nel quale tutto è crollato. Eppure sopravvivono e lottano per
conquistare il potere sul niente.
Testo vincitore del Premio Letterario Nazionale La Clessidra 2018 e Premio Internazionale Città di Castrovillari
Domenica 19 ottobre
Spazio 21
h 15.00
L’arte dell’ascolto
Ascoltini
Ascolti collettivi di audio e podcast provenienti da tutto il mondo con sottotitoli proiettati sullo schermo
selezionati e presentati da Veronica Lugaro e Giacomo Bagni
h 17.00
Presentazione del libro
Speranza è Futuro
di Sergio Bellucci, Simona Colarizi, Dario Fabbri, Sebastiano Maffettone, Cesare Mirabelli
edito da Heraion creative space
dialoga con gli autori Enrico Pedemonte
Con una “fiducia ragionata” dobbiamo progettare il futuro, una riflessione sulla “crisi del pensiero”.
Sabato 8 novembre – FESTA DI CHIUSURA
Spazio 21
h 16.00
Musica Ribelle in Concerto
a cura dell’Associazione Musica Ribelle, musica e terapia di sostegno
con la partecipazione dei gruppi musicali
Made in Italy
Sam and the Magic Tones
Crossroad
Neighbors Blues Band
Per tutta la durata del Festival sarà aperto il bar/tavola fredda gestito dal Centro Sociale