  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
L'operazione

Cocaina, eroina e crack in casa: arrestato il fornitore dei pusher del centro storico

L'uomo, 25 anni, era latitante da oltre tre anni, ad arrestarlo la polizia locale

Generico settembre 2025
Genova. Era considerato uno dei principali fornitori di droga degli spacciatori attivi in centro storico ed era latitante da oltre tre anni. A individuarlo e arrestarlo, un cittadino extracomunitario di 25 anni, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Genova.
Nei giorni prima dell’arresto il personale della Polizia Locale aveva predisposto servizi mirati di osservazione dell’uomo con cui avevano individuato la sua abitazione in centro storico. Martedì 2 settembre hanno aspettato che uscisse e lo hanno sottoposto a fermo, poi lo hanno perquisito trovandogli addosso 232 dosi di crack, suddivise in sacchetti pronti per la vendita.
La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 472 grammi di cocaina e 172 grammi di eroina. La cocainae era sia sotto forma di sostanza pura in pietra, pronta per essere cucinata, sia sotto forma di crack in dischi e in dosi confezionate pronte per essere vendute ai pusher che operano su strada.
Nel complesso è stato sequestrato un quantitativo di sostanza stupefacente pari a circa 762 grammi (589 grammi di cocaina e 172 grammi di eroina). Sono stati inoltre trovati e sequestrati 5.680 euro e diversi materiali e strumenti per la preparazione, il taglio ed il confezionamento degli stupefacenti.
Il pm di turno ha disposto che l’uomo venisse trasferito nel carcere di Marassi in attesa di convalida del gip. È stata inoltre data esecuzione all’ordine di carcerazione (due anni e un mese di reclusione) che gravava sul 25enne proprio per reati inerenti agli stupefacenti dal marzo del 2022.
Più informazioni
leggi anche
polizia locale genova, vigili
Controlli
Spaccio in Darsena, 35enne fermato con quasi 100 dosi di droga in tasca
guardia di finanza, polizia locale
I controlli
Controlli per contrastare lo spaccio in centro storico: 20enne arrestato
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.