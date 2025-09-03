Cocaina, eroina e crack in casa: arrestato il fornitore dei pusher del centro storico

Genova. Era considerato uno dei principali fornitori di droga degli spacciatori attivi in centro storico ed era latitante da oltre tre anni. A individuarlo e arrestarlo, un cittadino extracomunitario di 25 anni, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Genova.

Nei giorni prima dell’arresto il personale della Polizia Locale aveva predisposto servizi mirati di osservazione dell’uomo con cui avevano individuato la sua abitazione in centro storico. Martedì 2 settembre hanno aspettato che uscisse e lo hanno sottoposto a fermo, poi lo hanno perquisito trovandogli addosso 232 dosi di crack, suddivise in sacchetti pronti per la vendita.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 472 grammi di cocaina e 172 grammi di eroina. La cocainae era sia sotto forma di sostanza pura in pietra, pronta per essere cucinata, sia sotto forma di crack in dischi e in dosi confezionate pronte per essere vendute ai pusher che operano su strada.

Nel complesso è stato sequestrato un quantitativo di sostanza stupefacente pari a circa 762 grammi (589 grammi di cocaina e 172 grammi di eroina). Sono stati inoltre trovati e sequestrati 5.680 euro e diversi materiali e strumenti per la preparazione, il taglio ed il confezionamento degli stupefacenti.

Il pm di turno ha disposto che l’uomo venisse trasferito nel carcere di Marassi in attesa di convalida del gip. È stata inoltre data esecuzione all’ordine di carcerazione (due anni e un mese di reclusione) che gravava sul 25enne proprio per reati inerenti agli stupefacenti dal marzo del 2022.