ProPal, Lega attacca Salis: “Chieda lo sgombero del rettorato e intervenga per far tornare Leonardo al Festival della Scienza”

Genova. “Altro che smorzare i toni e attenuare la tensione a seguito dei gravi fatti avvenuti all’Università di Genova, ancora occupata dai violenti ProPal di sinistra. Nessun consigliere regionale di minoranza ha firmato l’ordine del giorno del centrodestra, sottoscritto pure dalla Lega, per esprimere solidarietà nei confronti del ministro Anna Maria Bernini e del magnifico rettore Federico Delfino, raffigurati nel mirino come bersagli. Si tratta dell’ennesima dimostrazione del ‘doppiopesismo’ della sinistra, pronta ad attaccare il centrodestra anche con gravissime frasi come ‘Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta’ o a manifestare in piazza per inesistenti ‘aggressioni fasciste’ come a Sestri Ponente, ma mai disposta a condannare con fermezza odio e violenza quando arrivano dalla loro parte e quando nel mirino finiscono esponenti del centrodestra”.

Lo hanno dichiarato il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo e il presidente della III commissione regionale Attività produttive Armando Biasi.

“Lo ribadiamo – continua la nota – così si rischia una pericolosa deriva. A questo punto, chiediamo che anche il sindaco di Genova Silvia Salis esprima solidarietà a Bernini e Delfino e condanni l’odio e la violenza dei collettivi ProPal di sinistra (sostanzialmente gli stessi che hanno diffuso sui social network l’immagine di Charlie Kirk a testa in giù) e si attivi tempestivamente in due direzioni. La prima è quella di avanzare una richiesta di sgombero dell’Università per garantire a tutti i giovani il diritto allo studio. La seconda è quella di intervenire per riammettere la Fondazione Leonardo e la Fondazione Ansaldo al Festival della Scienza di Genova”.