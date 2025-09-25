Nada Cella, l’amica di Cecere: “Con Soracco andò solo una volta a ballare, non le piaceva per niente”. Il marito: “Lo conosceva di vista”

Genova. “Annalucia Cecere mi disse che a lei Soracco non piaceva per niente. Era lui che aveva voluto invitarla una volta a ballare, ma a lei non piaceva”. A parlare in aula è Mariastella Favata, amica di Annalucia Cecere. La donna, chiamata come teste dalla difesa, è la sorella del medico di Boves che ospitò Cecere a casa sua, quando si era trasferita da Chiavari. “Lei, non ricordo esattamente quando, lo aveva definito un ‘tersite’ dal punto di vista estetico (personaggio che nell’Iliade di Omero rappresenta l’anti eroe per la sua bruttezza e codardia, ndr).

E ha aggiunto, rispondendo a una domanda della pm Gabriella Dotto su cosa pensasse di Soracco come persona: “Dal punto di vista interiore ha detto che non le interessava, lo conosceva come una persona con cui aveva ballato una volta” E ancora: “C’era rimasta male che le fosse stato affibbiato questo interesse per lui”. Il commercialista, che oggi era presente in aula, è imputato di favoreggiamento nel delitto di Nada, commesso secondo l’accusa da Cecere proprio perché quest’ultima aveva mire su Soracco, sia sentimentali sia lavorative.

La donna in aula ha raccontato che Cecere si era trasferita a Boves per terminare gli studi: “Aveva studiato alle magistrali e voleva fare l’anno integrativo per iscriversi all’Università e insegnare”.

A testimoniare in aula anche il marito di Cecere Lorenzo Franchino, anche lui chiamato dai difensori dell’imputata, Giovanni Roffo e Gabriella Martini. “Mia moglie mi disse che conosceva Soracco di vista, forse lo aveva visto una volta a ballare. Mi disse da subito, nel 1997 quando ci conoscemmo, che era stata perquisita. Ma poi non ne parlammo più fino al 2021, quando siamo stati convocati in questura per la riapertura delle indagini”.

“Quando siamo stati chiamati – ha spiegato Franchino – non sapevamo il motivo. Io mi arrabbiai moltissimo perché perdevo una giornata di lavoro”. L’uomo ha sminuito gli insulti e minacce ricevute dalla moglie, conversazioni intercettate e agli atti del processo. “Litigavamo perché nostro figlio aveva rovinato un mobiletto e io ne avevo preso le difese. Ma non mi ha mai alzato le mani o spaccato oggetti in casa”.

Questa mattina ha testimoniato anche un ex fidanzato della donna, Alexandre Vernengo. “Mi chiamò una mattina di maggio del 1996 ed era sconvolta perché le avevano perquisito casa ed era sospettata dell’omicidio. le chiesi se c’entrasse qualcosa e le mi rispose risentita ‘Ma stai scherzando?”. La difesa di Soracco ha citato la docente universitaria Rosella Levaggi che ha confermato come al pranzo al lago di Giacopiane, avvenuto prima dell’omicidio, ci fosse lei e non Cecere”.