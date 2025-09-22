Ciro Grillo e i suoi tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Sardegna: 8 anni per il figlio dell’ex leader del M5S

Tempio Pausania. Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato a 8 anni di carcere Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e i suoi due amici genovesi Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta per lo stupro di gruppo avvenuto nel luglio del 2019 in un residence della Costa Smeralda in Sardegna.

Francesco Corsiglia è stato invece condannato a 6 anni e 6 mesi. A leggere la sentenza di primo grado dopo tre ore di camera di consiglio è stato il presidente del tribunale Marco Contu.

I quattro imputati erano assenti e non hanno assistito dunque alla lettura della sentenza. Assente anche la studentessa italo norvegese, all’epoca 19enne, che denunciò lo stupro ai carabinieri di Milano alcuni giorni dopo i fatti contestati.

Un processo durato tre anni e mezzo: il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, aveva chiesto una condanna a 9 anni per tutti gli imputati. Gli avvocati difensori dei quattro ragazzi invece avevano chiesto l’assoluzione piena perché il fatto non sussiste.

Il collegio ha riconosciuto ai quattro le attenuanti generiche e deciso una provvisionale di 10mila euro da liquidare alle parti civili per Ciro Grillo, Lauria e Capitta, di 5mila euro invece per Corsiglia. Quest’ultimo è stato condannato per stupro di gruppo ma assolto dall’accusa di aver molestato l’amica della studentessa italo-norvegese prendendo e diffondendo le foto a fondo sessuale scattate mentre la ragazza dormiva sul divano nella villetta della famiglia Grillo. In sede civile verranno poi stabiliti i risarcimenti alle parti lese.