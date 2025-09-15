  • News24
Il messaggio

Primo giorno di scuola, Bucci in visita a Sori: “Rimboccatevi le maniche per il vostro futuro” fotogallery

"La scuola è un'occasione formativa unica, quindi bisogna approfittare di ogni anno scolastico per crescere e imparare, costruendo il proprio avvenire non solo attraverso lo studio ma anche grazie ai rapporti che si costruiscono con i compagni di classe e gli insegnanti"

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci era presente questa mattina al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico nella sede di Sori dell’Istituto Comprensivo Bogliasco – Pieve Ligure – Sori, accompagnato dal sindaco Marco Visca e dalla dirigente scolastica Anna Mussi. Nel corso della visita il presidente ha salutato gli studenti di diverse classi della primaria e della secondaria, rivolgendo loro gli auguri per l’inizio delle lezioni e l’incoraggiamento per un nuovo anno di crescita.

“Voglio fare i miei migliori auguri a tutti i 160mila studenti liguri – ha dichiarato Bucci –. La scuola è un’occasione formativa unica, quindi bisogna approfittare di ogni anno scolastico per crescere e imparare, costruendo il proprio avvenire non solo attraverso lo studio ma anche grazie ai rapporti che si costruiscono con i compagni di classe e gli insegnanti. La società civile è basata sui giovani, che devono iniziare da subito a rimboccarsi le maniche, studiare e lavorare per costruire quella del futuro”.

L’assessore alla Scuola Simona Ferro ha portato i saluti della Regione Liguria all’Istituto Don Bosco e al Liceo Mazzini, a Genova. “Buona prima campanella a tutte le studentesse e a tutti gli studenti liguri, dai più piccoli che iniziano oggi il loro percorso scolastico fino a chi si prepara agli esami di maturità. Continuiamo a sostenere il diritto allo studio con misure concrete: abbiamo appena soddisfatto tutte le richieste per le borse di studio scolastiche, con oltre 1.800 famiglie che in questi giorni ricevono i contributi, e grazie al Governo il fondo per il trasporto degli studenti con disabilità è passato da 1,4 a 2,7 milioni di euro. Vogliamo una scuola sempre più inclusiva, accessibile e capace di offrire opportunità reali di crescita e di futuro ai giovani liguri”.

Primo giorno di scuola, Bucci in visita a Sori: “Rimboccatevi le maniche per il vostro futuro”
