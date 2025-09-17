Liguria. Torna l’estate in Liguria, secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia: un promontorio in quota di matrice sub tropicale sta per prendere pieno possesso del Mediterraneo centrale. Pertanto anche in Liguria è attesa una seconda parte di settimana stabile e con temperature ben oltre la media del periodo.

Al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione con residui annuvolamenti nell’entroterra del settore centrale. Nel pomeriggio le velature andranno via via diradandosi e pertanto splenderà il sole su tutta la regione.

Venti moderati e variabili.

Mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale calo durante la giornata.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +18 e +22° C, nell’interno tra +13 e +17° C, in aumento le massime sulla costa tra +24 e +28°C, nell’interno tra +20 e +26°C.

Previsioni meteo Liguria giovedì 18 settembre

Giornata soleggiata su tutta la regione, qualche nuvola in più sui settori appenninici del centro-regione. Venti deboli e variabili. Mare poco mosso. Temperature in generale aumento.

Previsioni venerdì 19 settembre

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Locali velature subentreranno nei cieli imperiesi nel corso del pomeriggio e della serata. Temperature stazionarie. Mare poco mosso.

Per i prossimi aggiornamenti seguire la pagina del Limet.