Meteo, ancora qualche pioggia sulle alture: temperature in calo previsioni

Periodi più asciutti e soleggiati alternati a possibili rovesci intermittenti andranno a caratterizzare la giornata di Martedì e quella di Mercoledì

Generico settembre 2025

Genova. In nottata cieli poco nuvolosi a Ponente e parzialmente o molto nuvolosi a Levante con possibili veloci rovesci entro l’alba sullo Spezzino e nelle aree interne del settore centrale, in evoluzione verso Nord. Nel corso della mattinata e nelle ore pomeridiane altri rovesci, seppur localizzati, andranno ad interessare a “macchia di leopardo” il Tigullio, lo Spezzino e in modo più sporadico la dorsale Appenninica del Genovesato e del Savonese Orientale. Clima più asciutto a Ponente con cieli sereni o poco nuvolosi.

Situazione; Il rapido isolamento di una goccia fredda sulla Francia e il suo successivo avanzamento verso Est, influenzerà il meteo sulla nostra regione: Periodi più asciutti e soleggiati alternati a possibili rovesci intermittenti andranno a caratterizzare la giornata di Martedì e quella di Mercoledì,

Venti: deboli o al più moderati di Libeccio; Locali rinforzi saranno possibili al largo delle coste Imperiesi e sul Mar Ligure Occidentale nel corso del pomeriggio. Rotazione serale ai quadranti settentrionali sul Savonese.

Mari: Generalmente mossi con onda da Sud/Sud-Ovest.

Temperature;In generale e graduale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi
Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +21°C/+25°C.
Interno: Min: +10°C/+18°C – Max: +17°C/+23°C

