Un presidio di polizia h24 in tutti i pronto soccorso: sì alla mozione in consiglio regionale

Genova. Garantire la presenza di un presidio fisso di polizia h24 in tutti i pronto soccorso della Liguria. È quanto prevede un ordine del giorno votato oggi all’unanimità in Consiglio regionale, col parere favorevole della giunta Bucci. Il documento è stato presentato da Katia Piccardo, consigliera del Pd, come prima firmataria.

“Di fronte al preoccupante aumento delle aggressioni ai danni del personale sanitario, in particolare degli operatori che lavorano nei pronto soccorso, è diventato indispensabile e quanto mai urgente attivare al più presto, in ogni pronto soccorso della Liguria, una postazione fissa h24 di forze di polizia per garantire la sicurezza del personale e l’ordine pubblico – commenta Piccardo -. Auspichiamo che l’apertura accordata dalla giunta regionale alla mia richiesta e il voto favorevole unanime del consiglio regionale si traduca al più presto nell’attivazione di un presidio fisso h24 nei pronto soccorso. I lunghi tempi di attesa e il sovraffollamento creano insoddisfazione e disagio, e in alcuni casi l’esasperazione sfocia in gesti violenti assolutamente ingiustificati e inauditi che mettono medici e infermieri, che operano nell’emergenza urgenza, in grossa difficoltà e talvolta anche a rischio: questo non è più accettabile”.

“Il personale sanitario è ridotto all’osso, con carichi di lavoro disumani e questo angosciante fenomeno rende il loro lavoro ancora più difficoltoso e li espone a un alto rischio di burnout e stress – aggiunge la consigliera dem -. Il sistema sanitario necessita di una profonda riorganizzazione: le assunzioni di personale non sono più rinviabili. Gli operatori sanitari sono in prima linea per la nostra salute, non possiamo più permettere non siano in sicurezza. Vigileremo con attenzione che l’impegno preso oggi in aula diventi al più presto concreto e fattivo. Urge intervenire in tempi brevi con l’attivazione di presidi fissi affidati alle forze dell’ordine per la tutela del personale, ma anche dei pazienti in attesa, che si trovano a dover assistere e subire episodi non tollerabili che mettono in pericolo l’incolumità di tutti. Bisogna rafforzare i pronto soccorso e renderli luoghi sicuri, dove curarsi e non essere costretti a difendersi”.

“Un atto importante – ha commentato Giovanni Boitano, consigliere regionale e capogruppo della lista civica – che va incontro a quei pronto soccorso, come quello di Lavagna, che ancora non hanno una postazione fissa sulle 24 ore che ne assicuri la pubblica sicurezza. È infatti fondamentale tutelare l’incolumità dei malati e dei familiari che li accompagnano, dei nostri medici, infermieri e di tutto il personale ospedaliero che troppo spesso si trovano di fronte ad attacchi e offese. Un passo in avanti che dimostra come ancora una volta il lavoro di Regione Liguria sia a sostegno di tutti i comuni, con la precisa volontà di non lasciare indietro nessuno”.