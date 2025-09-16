“Gaza sta bruciando, scendi in piazza”: mercoledì 17 settembre presidio a De Ferrari

Genova. Dopo l’assalto finale a Gaza city cominciato questa notte da parte dell’esercito israeliano, anche Genova come molte altre città si mobilità per chiedere lo stop della guerra. L’appello a scendere in piazza, partito dagli attivisti della Global Sumud Flotilla, che sono in mare per tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione civile, è stato raccolto da Music for Peace, dal Calp e da tante altre associazioni che in questi minuti stanno ricondividendo l’appello.

Domani 17 settembre, diamo appuntamento a tutti e tutte, in Piazza De Ferrari prolungando l’ora del silenzio alle ore 20:00 – scrive Music for Peace – In seguito a quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza, non possiamo restare in silenzio: daremo vita a un presidio spontaneo, nato dal bisogno di ritrovarci come esseri umani e per dare voce al nostro dissenso. Invitiamo tutti/e a scendere in piazza portando bandiere della Palestina e candele per illuminare la piazza e accendere una luce su Gaza”.

Intanto lunedì 22 settembre sarà sciopero generale indetto da Usb e altri sindacati di base con proteste, blocchi e manifestazioni a Genova e in tutta Italia.