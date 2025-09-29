Presentato in Ansaldo il master in Technologies for nuclear power plants

Genova. “L’inaugurazione del master è un passo fondamentale per formare i professionisti del futuro nel settore nucleare, con un percorso di eccellenza che unisce formazione accademica di altissimo livello e applicazione industriale immediata. Grazie ad Ansaldo Energia e a un network di partner scientifici e universitari di primo piano, Genova si conferma città strategica per lo sviluppo di competenze uniche e per la crescita del Paese”. Queste le parole dell’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti intervenuto questa mattina in occasione dell’inaugurazione del “Master in technologies for nuclear power plants” presso l’Auditorium di Ansaldo Energia.

“Sono fortemente convinto della candidatura di Genova a sede dell’Agenzia italiana per la sicurezza nucleare – prosegue Ripamonti – perché la città, per storia industriale, capitale umano e presenza di Ansaldo Energia, ha tutte le carte in regola per guidare questa sfida nazionale. Investire in formazione, ricerca e innovazione significa costruire le basi di una transizione energetica sicura, sostenibile e realmente competitiva. Un master che è un grande percorso che guarda al futuro e che porterà opportunità concrete per i giovani e per il territorio”.

“Questo master è esempio concreto di come scienza e formazione possano dialogare con l’impresa per costruire insieme le basi del futuro – aggiunge il consigliere delegato allo Sviluppo Economico, Alessio Piana -. Il nucleare è una delle grandi sfide del nostro tempo. Per affrontarla servono preparazione, ricerca, innovazione. E con questo percorso formativo si investe proprio su questi pilastri, creando le condizioni perché giovani talenti possano crescere professionalmente e contribuire a rafforzare la competitività del nostro territorio. Come Regione Liguria guardiamo con grande favore a iniziative come questa, che mettono al centro le competenze e consolidano il ruolo del nostro territorio come luogo di sviluppo sul palcoscenico nazionale”.