  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Confermar

Premio Paganini, la sindaca Salis nomina il maestro Nicola Bruzzo direttore artistico del concorso

Il Maestro Bruzzo è stato confermato nel suo incarico avendo "dimostrato, nel corso dell'espletamento dell'incarico di Direttore Artistico già in precedenza ricoperto, il possesso delle doti di professionalità e competenza in campo artistico e musicale

nicola bruzzo
Genova. Il Maestro Nicola Bruzzo è stato nominato dalla sindaca Silvia Salis Direttore Artistico del Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” per i prossimi quattro anni.
Il Maestro Bruzzo è stato confermato nel suo incarico avendo “dimostrato, nel corso dell’espletamento dell’incarico di Direttore Artistico già in precedenza ricoperto, il possesso delle doti di professionalità e competenza in campo artistico e musicale, necessarie per lo svolgimento della funzione in oggetto” si legge nelle motivazioni del provvedimento.
“Sono grato alla sindaca Silvia Salis e al Comitato del Premio per la fiducia concordatami- dichiara il Maestro Bruzzo- Per me è un grande onore poter contribuire allo sviluppo del “Paganini” ed è un dovere, nel rispetto del passato, mantenerlo vivo e attuale. A Genova e nel mondo. Invito tutte e tutti a partecipare alla 58^ edizione del Concorso che si terrà a Genova dal 14 al 26 ottobre”.
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.