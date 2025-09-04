Il Premio Amadeo Peter Giannini a Banca Mediolanum, la cerimonia di consegna in Regione

Genova. È stato consegnato oggi a Banca Mediolanum il Premio Amadeo Peter Giannini per l’Etica e il Patrimonio Italiano. La cerimonia si è tenuta nella Sala Trasparenza della Regione Liguria con la regia del Centro Studi Amadeo Peter Giannini in collaborazione con gli Stati Generali del Patrimonio Italiano e con la Regione Liguria.

“Siamo lieti di consegnare il Premio Amadeo Peter Giannini a Banca Mediolanum, non solo per la vision che ha sempre contraddistinto il fondatore Ennio Doris, banchiere assolutamente paragonabile ad Amadeo Peter Giannini, ma anche per aver girato un progetto audiovisivo, che ne racconta l’idea filantropica scatenante, un esempio per i giovani come slancio per un percorso di impegno e dedizione nei confronti del prossimo”, spiega Cristina Bolla, presidente del Centro Studi.

“Il premio – continua – è nato dalla collaborazione tra il Centro Studi Amadeo Peter Giannini e gli Stati Generali del Patrimonio Italiano; entrambe le fondazioni hanno capito l’importanza della valorizzazione di quanti si adoperano per il bene comune e per dare slancio alle idee creative. Da questa condivisione di idee e visioni è nata la volontà di unire due realtà che perseguono gli stessi obiettivi”.

“Siamo lieti di assegnare, insieme al Centro Studi Amadeo Peter Giannini, questo riconoscimento al presidente di Banca Mediolanum. E’ una iniziativa che rientra nelle attività di merito e promozione rivolte a quei soggetti che quotidianamente, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività economiche, finanziarie e di impresa, decidono di sostenere anche il patrimonio italiano. Creando quindi un volano economico ma anche culturale” ha sostenuto Ivan Drogo Inglese, presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano.

Il premio è stato consegnato alla presenza del presidente Marco Bucci, del vicepresidente Alessandro Piana e del consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana a Banca Mediolanum nella persona del suo presidente Giovanni Pirovano, con la seguente motivazione: “In quasi trent’anni di attività Banca Mediolanum ha contribuito con etica e rispetto alla crescita ed al progresso sociale. Inoltre ha sostenuto iniziative di valorizzazione del patrimonio italiano”. In onore alla ceramica ligure il Premio è realizzato dalla manifattura Mazzotti di Albissola Marina a firma dell’artista Tullio Mazzotti.

Il presidente di Banca Mediolanum Giovanni Pirovano ha sottolineato: “Ricevere oggi questo Premio rappresenta per Banca Mediolanum un riconoscimento di grande valore, che celebra l’impegno, la passione e la visione del fondatore Ennio Doris, mosso da sempre da una profonda stima e ammirazione per Amadeo Peter Giannini. Il banchiere di origine ligure ha rappresentato per Doris una costante fonte di ispirazione che lo ha portato a perseguire il suo sogno di fondare una banca vicina alle persone. Amadeo Peter Giannini ed Ennio Doris: due banchieri “giganti” rimasti umili, che hanno rivoluzionato il tradizionale mondo bancario ridefinendo il concetto stesso di banca e portando avanti un’idea di finanza basata su valori di solidarietà, fiducia, etica e supporto alla comunità. Un forte legame che, partendo da valori condivisi e da una fervente fede cristiana trasmessa dalle loro famiglie, ha creato tra loro un filo invisibile. Entrambi, pionieri eccellenti nel mondo finanziario, hanno creduto che la banca potesse essere non solo un motore economico, ma anche uno strumento di crescita sociale e sostegno per la comunità, superando i confini tradizionali del settore bancario. Con la loro visione e il loro operato hanno dato vita a istituzioni finanziarie che si posizionano ai vertici del settore e rappresentano modelli di finanza responsabile e di autentica vicinanza ai risparmiatori. Un’eredità valoriale che si rinnova nel tempo e rende oggi l’esperienza di Giannini e di Doris più attuale e significativa che mai”.

“Quella di Amadeo Peter Giannini è una vicenda umana e imprenditoriale straordinaria: visione, coraggio, realismo hanno sempre caratterizzato il suo impegno e la sua opera che, ancora oggi, è motivo di orgoglio per noi e manda un messaggio forte a tutto il Paese – ha commentato il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Oggi non celebriamo soltanto la memoria di un grande uomo che viene dalla nostra terra, ma riaffermiamo che la Liguria possiede ancora l’energia per creare, innovare e lasciare un segno nelle generazioni che verranno. La figura di Giannini, come ha ricordato il compianto Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, è una fonte di ispirazione per tutti gli imprenditori italiani: la capacità di vedere oltre, di scommettere sul talento e sul lavoro delle persone comuni di questo celebre ‘Ligure nel Mondo’ resta un modello ancora oggi attualissimo per tutti quelli che operano nel settore bancario”.

“Amadeo Peter Giannini è un simbolo della capacità ligure di guardare lontano, di saper trasformare le difficoltà in opportunità e di mettere al centro sempre la persona e la comunità. È un onore che la nostra Regione possa ospitare un riconoscimento che celebra un grande ligure. L’eredità che ci ha lasciato è quella di una visione etica della finanza che unisce innovazione, responsabilità sociale e sostegno concreto ai territori”, aggiunge Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria

“Questo premio rappresenta un omaggio a un grande ligure che, partendo da Favale di Malvaro, ha saputo trasformare la visione del ruolo della banca e dell’impresa nella società – ha dichiarato il consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana -. Giannini affermava che un banchiere dovesse considerarsi al servizio del popolo e della comunità: un principio che resta di straordinaria attualità. Il Centro Studi porta avanti questo messaggio, valorizzando le risorse umane e promuovendo progetti che coniugano crescita economica e responsabilità sociale. Come Regione Liguria sosteniamo con convinzione un’iniziativa che mantiene viva questa eredità e la mette al servizio dello sviluppo del nostro territorio”.

Il Premio Amadeo Peter Giannini è stato consegnato negli anni alla Ignazio Messina & C., Luigi Passadore, Francesco Bruzzo, Tommaso Pellicci, Agostino Saccà, Ornella Barra ed Elettra Marconi.