L’abbraccio degli amici per l’ultimo saluto a Evelin Moori Chamorro: “Una ragazza dolcissima e allegra che viveva per le sue bimbe”

Genova. Tanti amici sono arrivati questa mattina al funerale di Evelin Moori Chamorro si sono stretti questa mattina nell’abbraccio alla famiglia della ragazza di 30 anni morta nella notte tra domenica e lunedì dopo essere precipitata dalle scale nell’abitazione di un appartamento in salita superiore della Noce.

La tragedia ha sconvolto non solo la comunità peruviana che risiede a Genova ma anche tanti genovesi che conoscevano Evelin e le sue bimbe e che ribadiscono come la ragazza fosse una persona “meravigliosa”, una “madre affettuosa e attenta” che “viveva per le sue figlie” e una “lavoratrice instancabile per dare alle bimbe il futuro migliore”.

Durante la cerimonia funebre, nella chiesa di Santa Caterina in Portoria, padre Vittorio, cappellano della comunità latino americana di Genova, ha ricordato Evelin come “una ragazza solare, sorridente e sempre disponibile” e ha parlato di una “famiglia molto unita” che ora saprà esserlo ancora di più nell’affetto alle due bimbe di Evelin, che hanno 11 e 4 anni e oggi erano presenti in chiesa, mentre il padre, attualmente indagato per omicidio preterintenzionale non c’era.

Un momento della cerimonia nella chiesa di Santa Caterina

Poi famigliari e amici si sono riuniti ancora un momento nel piazzale, di fronte alla bara di Evelin, con mamma Sonia che, sorretta dalla sorella di Evelin Alexandra e dal fratello Michel, ne teneva stretto un ritratto sorridente. Lacrime ma anche canti e applausi per l’ultimo saluto prima del trasporto della salma al cimitero di Staglieno per l’inumazione.

Tra i presenti tanti bambini, compagni di scuola della figlia più grande di Evelin, gli insegnanti e gli educatori del centro che la bimba frequenta. Sui volti commossi nel giorno del dolore, traspaiono l’incredulità e i tanti dubbi su ciò che possa essere accaduto e sui cui tutti si augurano possa essere fatta luce al più presto.

Le cause della morte di Evelin sono al vaglio degli investigatori, ma quel che sembra accertato è che la ragazza quella sera, rientrata da una cena con il fratello, aveva litigato con il compagno di 32 anni. Lui in prima battuta ha detto agli investigatori della squadra mobile che lei aveva minacciato di uccidersi e che poi forse sarebbe caduta, ma le sue parole non convincono gli inquirenti e tantomeno la famiglia della ragazza: “Non lo avrebbe mai fatto, amava troppo le sue bimbe” avevano spiegato la mamma e la sorella e anche la sua datrice di lavoro. Proprio il giorno in cui è morta doveva riprendere il lavoro come badante, lavoro che svolgeva da molti anni, mantenendo tutta la famiglia.