Presidio

“Basta precari, rischio paralisi”: sciopero e protesta dei lavoratori della giustizia

"A giugno 2026 il governo manderà a casa gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori precari del PNRR"

tribunale genova

Genova. Anche i lavoratori della giustizia incrociano le braccia in queste settembre caratterizzato dalle proteste, e lo fanno per puntare i fari contro il precariato.

A scioperare per l’intera giornata di martedì 16 settembre sono i lavoratori assunti con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La protesta è organizzata a livello nazionale dalla Funzione Pubblica Cgil, mentre i presidi territoriali sono decisi a livello locale. A Genova ne è stato organizzato uno in largo Lanfranco, davanti alla prefettura, a partire dalle 9.30.

Nel corso della mattinata una delegazione chiederà di essere ricevuta in prefettura per illustrare le ragioni dello sciopero: “A giugno 2026 il governo manderà a casa gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori precari del PNRR – sottolinea al Cgil – operatori data entry, funzionari tecnici, funzionari uffici per il processo, tutto personale senza il quale la giustizia sarà al collasso con carichi di lavoro ingestibili per chi resta e con una macchina organizzativa a rischio paralisi”.

