Poste, Cgil e Uil: “Poco personale e recapiti a singhiozzo, sciopero dello straordinario”

Genova. Sciopero dello straordinario dal 2 settembre al 1 ottobre del personale di Poste Italiane: è questa la mobilitazione messa in campo da Slc Cgil e Uil Poste “contro una politica aziendale che risparmia sul personale in particolare quello precario”.

“Nei centri di recapito della provincia di Genova e della Liguria le lavoratrici e i lavoratori denunciano una situazione sempre più critica – dicono i sindacati – la scelta aziendale di ridurre le assunzioni a tempo determinato per coprire i periodi di ferie estive, decisione che sta causando gravi disagi sia al personale sia all’utenza”.

“Quasi quotidianamente intere zone di recapito restano scoperte, con conseguente accumulo di corrispondenza, pacchi e un peggioramento del servizio offerto ai cittadini. A pagare le conseguenze sono i lavoratori, sottoposti a continue pressioni e richieste di straordinari per sopperire alle carenze di organico”.

Per Slc Cgil è “inaccettabile che Poste Italiane continui a generare utili sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori e a danno della qualità del servizio pubblico e per queste ragioni prosegue la vertenza con lo sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive”.

In Liguria le zone di recapito sono più di 900 di cui quasi 500 a Genova. Secondo gli accordi vigenti poste dovrebbe garantire il 110% di personale tra fisso e precario. Ma le percentuali di copertura in questa estate sono state al di sotto del 95%.

“Il personale precario dovrebbe essere impegnato a coprire le assenze per malattie, ferie ecc. Questo purtroppo non accade perché Poste risparmia sul personale e la conseguenza della pesante carenza di organico si sente soprattutto nei mesi estivi con ripercussioni dirette sul personale fisso, costretto a ferie risicate e a turni straordinari, sui precari che subiscono sulla loro pelle la politica ingiustificata – conclude il sindacato.. di austerity di Poste e sul servizio che spesso viene effettuato a singhiozzo”.

Slc Cgil Liguria