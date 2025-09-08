Porto, Paroli incontro i vertici della magistratura genovese: “Dialogo costante”

Genova. Questa mattina, presso la sede di Palazzo San Giorgio, si è svolto un incontro istituzionale tra il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Matteo Paroli, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e i vertici della magistratura genovese.

Accolti dal Presidente Paroli, affiancato dal Segretario Generale Paolo Piacenza, hanno preso parte all’incontro la Presidente della Corte d’Appello di Genova, Elisabetta Vidali, il Presidente del Tribunale di Genova, Enrico Ravera, la Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Genova, Nicoletta Guerrero, il Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Genova, Nicola Piacente, l’Avvocato Generale presso l’Ufficio della Procura della Repubblica, Tommaso Grassi e il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Genova, Piero Floreani.

«La collaborazione tra istituzioni dello Stato rappresenta per noi un valore fondamentale – ha dichiarato il Presidente Paroli – ho voluto ribadire la piena disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale a mantenere un dialogo costante con la magistratura, in un’ottica di rinnovata fiducia e cooperazione. Siamo sempre pronti a favorire momenti di confronto e approfondimento sui progetti e sulle attività in corso, così da condividere al meglio l’evoluzione del porto e il suo ruolo strategico per la città, la Regione e per il Paese».

L’incontro, svoltosi in un clima cordiale e positivo, si è concluso con una visita alla sede dell’Autorità di Sistema Portuale. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di ammirare gli ambienti storici di Palazzo San Giorgio – edificato nel 1260 e già sede del Banco di San Giorgio, una delle più antiche istituzioni bancarie d’Europa – tra cui le Sale dei Protettori, delle Compere, del Capitano e il suggestivo Loggiato interno, straordinarie testimonianze della storia, dell’arte, delle intelligenze e dell’architettura genovese.