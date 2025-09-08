Parcheggiatori abusivi e molesti al Porto Antico, denunce e sanzioni

Genova. Domenica mattina, nell’ambito dei servizi di controllo in zona Porto Antico per l’ Ocean Race con circa 1500 spettatori previsti, le volanti della Questura di Genova sono intervenute dopo alcune segnalazioni sulla presenza di parcheggiatori abusivi e persone moleste.

Due le persone denunciate, entrambi cittadini senegalesi: un 59enne per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione e un 19enne per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e violazione del divieto di occupazione di spazi pubblici. Entrambi sono stati, inoltre, sanzionati per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

I poliziotti hanno notato i due non appena arrivati nel parcheggio dell’acquario. Il più giovane è stato fermato per l’identificazione, il 59enne ha invece provato a scappare e, una volta raggiunto, ha iniziato a sbracciare e a dare gomitate. Con fatica e con l’aiuto della Polizia Locale è stato fatto salire in auto e portato in questura. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di uno smartphone che non gli apparteneva.

Sempre in mattinata gli agenti hanno fermato un 31enne anche lui senegalese, senza dimora, che stava molestando le persone nel parcheggio e in coda alla biglietteria dell’acquario. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, violazione di un ordine di allontanamento e ubriachezza.