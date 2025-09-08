  • News24
A Pontedecimo torna la Sagra del Pesto degli scout CNGEI

Sarà servito in tante varianti di primi piatti: lasagne, trenette, testaroli, gnocchi e trofie. A completare il menù ci saranno grigliate, polpettone, patatine e dolci tra cui la pannacotta al basilico

trofie al pesto

Genova. Gli scout del CNGEI – Sezione di Genova nuovamente in campo per la 18ª edizione della Sagra del Pesto, che si terrà sabato 27 e domenica 28 settembre nella Polisportiva SOMS La Fratellanza in via Isocorte 13, a Pontedecimo.

Due giornate ricche di cucina tradizionale, musica e intrattenimento che iniziano sabato alle 19.30 con una speciale lezione di swing a cura dei Zenaswingers insieme al ballerino spagnolo Aitor Leniz.

Domenica 28 settembre si parte già a pranzo, alle 12.30, con animazione per i più piccoli. Nel pomeriggio, dalle 15.30, spazio alla tradizione con il torneo di cirulla (per info e prenotazioni: 342 035 0070 o 339 586 5319). La serata sarà invece animata dal ballo liscio con Armando e Cristina.

Il vero protagonista resta però il pesto, servito in tante varianti di primi piatti: lasagne, trenette, testaroli, gnocchi e trofie. A completare il menù ci saranno grigliate, polpettone, patatine e dolci tipici, con originali proposte come la panna cotta al basilico. Non mancheranno piatti senza glutine. La festa si terrà anche in caso di maltempo.

