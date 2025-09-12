Alla scoperta del sottosuolo di Genova: visita guidata nel ventre cavo di Ponte Monumentale

Genova. Riprendono le visite guidate organizzate dal Centro Studi Sotterranei dopo la lunga pausa estiva. La visita guidata presso la cittadella ipogea di Campi prevista per sabato 13 è stata rinviata a causa di alcuni impresti a sabato 27 settembre

Domenica 14 settembre, la visita nel ventre cavo del Ponte Monumentale

Calandosi attraverso un tombino, un cunicolo tecnologico e poi ancora un pozzetto, si entra in un particolare mondo sotterraneo dove si ci muove sull’estradosso dell’imponente arcata strutturale del ponte, tra contrafforti di pietra, archi pensili e grandi fornici ellittici che regalano suggestive prospettive architettoniche. Si arriva, infine, nell’ imponente salone dove si ergono ancora intatte (sotto la carreggiata stradale di Corso Andrea Podestà), per 20 metri in altezza, le Mura della 6^ Cinta fortificata della città di Genova voluta da Andrea Doria nel 1536.

Orari turni di visita: 9:30, 11:15 e 14:00, 15:30, 16:15

Durata visita: 90 minuti. Minori dai 14 anni compiuti

Ingresso: 20 euro – 18 euro soci 2025

Abbigliamento: consigliati indumenti comodi e scarpe da trekking o similari

Materiale fornito: caschi speleo con frontale a luci led, cuffie sotto-casco monouso e guanti

Luogo incontro: Corso Andrea Podestà ingresso Ascensore Monumentale/Podestà (AMT)

Per entrambe le visite prenotazione obbligatoria e informazioni dettagliate al numero 3755346629 dalle 9.30 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:00 dei giorni feriali (NO Sms – No Whatsapp). Le visite saranno effettuate anche in caso di pioggia. Annullate in caso di allerta rossa.