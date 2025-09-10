Ponte elicoidale chiuso di notte per lavori al manto stradale sino al 12 settembre

Genova. Il Ponte elicoidale, nel tratto compreso tra via Milano, via Ariberto Albertazzi e strada sopraelevata Aldo Moro, rimarrà temporaneamente chiuso alla circolazione, per intervento di ripristino manto stradale, il 10, 11 e 12 settembre dalle 22 alle 6.
Lo comunica il Comune di Genova.
Nello specifico, l’ordinanza prevede le seguenti prescrizioni: divieto di transito per la direttrice ponente-levante sul ponte elicoidale nel tratto compreso tra lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi.
Limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Cantore e via di Francia sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, carreggiata di monte e divieto di transito nella rampa in uscita che adduce al casello autostradale di Genova Ovest.
Divieto di transito per la direttrice nord (direzione autostrada A7) sul ponte Elicoidale, tratto compreso tra via Albertazzi e la rampa della carreggiata di monte della strada Sopraelevata Aldo Moro che adduce al casello autostradale di Genova Ovest.