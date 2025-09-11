  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Presenza

La polizia locale all’Oktoberfest, test gratuiti per misurare il tasso alcolemico

L'assessora Viscogliosi: "Lavoriamo sulla prevenzione, è possibile divertirsi in sicurezza"

oktoberfest

Genova. La polizia locale genovese punta sulla prevenzione e, dopo il successo dell’iniziativa estiva in corso Italia, sarà presente in piazza della Vittoria in occasione dell’Oktoberfest durante il weekend.

Durante questi giorni di festa gli agenti saranno a disposizione della cittadinanza per eseguire controlli volontari e gratuiti sul proprio tasso alcolemico, cercando di sensibilizzare sulle conseguenze per sé e per gli altri del mettersi alla guida in stato di ebbrezza.

“Dopo aver garantito il presidio della Polizia locale in corso Italia durante i mesi estivi – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – vogliamo portare avanti iniziative come questa, che ci consentono di lavorare sia sulla prevenzione che sulla sensibilizzazione. La presenza della Polizia locale all’Oktoberfest sarà un’occasione per ricordare che è possibile divertirsi e che è possibile farlo in sicurezza”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.