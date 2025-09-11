La polizia locale all’Oktoberfest, test gratuiti per misurare il tasso alcolemico

Genova. La polizia locale genovese punta sulla prevenzione e, dopo il successo dell’iniziativa estiva in corso Italia, sarà presente in piazza della Vittoria in occasione dell’Oktoberfest durante il weekend.

Durante questi giorni di festa gli agenti saranno a disposizione della cittadinanza per eseguire controlli volontari e gratuiti sul proprio tasso alcolemico, cercando di sensibilizzare sulle conseguenze per sé e per gli altri del mettersi alla guida in stato di ebbrezza.

“Dopo aver garantito il presidio della Polizia locale in corso Italia durante i mesi estivi – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – vogliamo portare avanti iniziative come questa, che ci consentono di lavorare sia sulla prevenzione che sulla sensibilizzazione. La presenza della Polizia locale all’Oktoberfest sarà un’occasione per ricordare che è possibile divertirsi e che è possibile farlo in sicurezza”.