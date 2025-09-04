Pista ciclabile in Valpolcevera, ecco le varianti salva-traffico: “A fine dicembre lavori completati”

Genova. È previsto a fine dicembre il completamento dei lavori per il primo tratto di pista ciclabile in Valpolcevera, da Pontedecimo a Trasta, intervento finanziato con 2,8 milioni di fondi Pnrr (e avviato dalla giunta precedente) che ha generato numerose polemiche per l’impatto sulla viabilità. Ma il progetto subirà una serie di varianti per mitigare gli effetti sul traffico almeno nei punti più critici, come è stato confermato oggi durante la commissione consiliare convocata ad hoc a Palazzo Tursi su richiesta del consigliere della Lega Alessio Bevilacqua.

“Il problema della viabilità in Valpolcevera secondo me non è creato dalla ciclovia, ma dal contesto – ha esordito l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti -. Da giugno ad oggi si sono incrociati anche altri lavori, tra cui alcuni condominiali, molti dei quali in ritardo, oltre ai cantieri come il Terzo Valico. Ulteriori problemi sono dovuti alle rotatorie ereditate dalla precedente amministrazione, in alcuni casi al servizio di soggetti privati. Una, ad esempio, risponde alle esigenze di un nuovo supermercato e non a un interesse collettivo. Colpisce che questi interventi facessero parte degli oneri di urbanizzazione”.

“In Valpolcevera ci sono cantieri di tutti i tipi – ricorda il presidente del Municipio Michele Versace -. Le persone improvvisamente si sono trovate a impiegare tempi lunghissimi, anche un’ora e mezza da Pontedecimo a Trasta. Sono considerazioni e lamentele che abbiamo considerato legittime. I suggerimenti sono arrivati dalla stragrande maggioranza di chi abita in vallata. È giusto garantire gli spostamenti a chi per scelta o bisogno si muove con l’auto e nel contempo tutelare le esigenze di chi ha scelto la mobilità sostenibile”.

“Chiediamo modifiche immediate, i disagi sono già devastanti e a breve lo saranno ancora di più – l’appello di Tiziana Garrone del comitato spontaneo Trasta-Fegino -. Vivere a Trasta è diventato impossibile, un po’ perché gli automobilisti non rispettano il codice della strada e un po’ perché la strada è diventata strettissima”. Lamentele anche dal comitato di San Biagio-Serro, rappresentato da Simone Bona: “Chiediamo la demolizione delle aiuole e delle rotonde, il ripristino del senso unico di marcia sulla viabilità di sponda, la rivisitazione del marciapiede in via Romairone, la riparametrazione del semaforo di accesso di via Barbieri, il ripristino del presidio di polizia locale, un trasporto pubblico efficiente, magari con una metropolitana che raggiungesse tutta la valle”.

Le varianti per scongiurare il caos viabilità

Come già annunciato a luglio dopo il confronto tra Comune, Municipio e sindaci della vallata, le principali modifiche riguarderanno il recupero di una corsia per un tratto di via Polonio in direzione nord, in modo da agevolare la discesa dei veicoli che arrivano da via Perlasca, la corsia di immissione in via Romairone e la riduzione del marciapiede fino al ponte Barbieri. “Così si potranno ripristinare due corsie veicolari a scendere in via Polonio per smaltire il grande volume di traffico che si verifica nell’ora di punta mattutina”, spiega Valentino Zanin, dirigente dell’unità di pianificazione e smart mobility del Comune.

Verranno risagomate anche le corsie in corrispondenza della rotatoria di via Polonio. Per l’attraversamento dell’incrocio col ponte Divisione Alpina Cuneense “ci sarà una segnaletica specifica”, ha risposto Zanin. In via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, per recuperare le due corsie a scendere, la ciclopedonale sarà protetta solo da un cordolo. Poi la pista si inoltra lungo via Gastaldi, anche qui delimitata da un doppio cordolo con transenna a protezione dei ciclisti, e prosegue sul lato opposto in via Semini, dove la larghezza della corsia ciclabile sarà rimodulata a 2,50 metri.

Presenti anche rappresentanti dei ciclisti. “Se mettiamo il 10% di cittadini in condizioni di pedalare in sicurezza sono il 10% di automobili in meno e chi deve andare in auto trova il traffico più scorrevole”, ha sottolineato Fulvio Rapetti della Federazione ciclistica italiana. Sulle riduzioni di sezione previste si registra la preoccupazione di Romolo Solari della Fiab: “I marciapiedi devono essere abbastanza larghi perché si possano incrociare due bici in direzioni opposte ed eventuali pedoni, altrimenti si replica l’errore che si era fatto in via Adua e si buttano via soldi”.

Via Perlasca e via 30 Giugno, rimane il doppio senso (per ora)

Tra i temi emersi anche quello della viabilità di sponda, mai tornata all’assetto originario (senso unico a salire in via Perlasca, a scendere in via 30 Giugno) dopo il crollo del ponte Morandi. “Avevamo pensato di riportarla a com’era prima, ma in seguito a un confronto con i municipi vicini non lo abbiamo fatto, perché in base alla situazione dei cantieri si sarebbe verificato uno spostamento di traffico pesante che avrebbe colpito il Centro Ovest fino alla Valpolcevera“, spiega Robotti. Insomma, non si toccherà nulla almeno finché non saranno terminati i lavori per le nuove strade alla foce del Polcevera.

Il progetto Superlavalle e le altre ciclabili a Genova

La ciclabile della discordia è un solo un tratto del progetto Superlavalle che dovrebbe partire dalla Fiumara per consentire di muoversi agevolmente in bici lungo tutta la Valpolcevera lungo 14,5 chilometri. Il primo tratto non è ancora finanziato e dovrebbe riutilizzare tra l’altro un binario di dismesso in zona Fegino: l’interlocuzione con Rfi però risulta in stallo.

Ad oggi a Genova ci sono 71 chilometri di percorsi ciclabili in esercizio, 31 chilometri in progettazione, 48 chilometri finanziati dal Pnrr. Entro fine anno saranno aperte le nuove corsie ciclabili a Ponente, in Valpolcevera e nel Centro-Levante.