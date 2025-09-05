Phica.eu, per il gestore del sito sessista un passato e un’azienda a Genova

Genova. Vittorio Vitiello, il 45enne gestore del sito Phica.eu sembra aver risieduto almeno formalmente a Genova per un certo tempo e nella nostra città aveva aperto una società con un altro amministratore.

La società in questione si chiamava VideoIn con sede in via Carrara a Quarto. Era stata aperta nel 2009 ed è stata chiusa quattro anni fa nel 2021. Si occupava della vendita e noleggio di video-cassette e Dvd, ma anche di cellulari, videogiochi, tv e hi-fi e dischi. Insomma, apparentemente nulla a che vedere con la vicenda su cui oggi indaga la Procura di Roma che, proprio per il passato ‘genovese’ dell’imprenditore nato a Pompei ma residente a Firenze, ha delegato alcuni accertamenti alla polizia postale di Genova.

Al momento dell’apertura della società Vitiello aveva anche indicato una residenza nel quartiere di Marassi, Oggi l’uomo come detto vive a Firenze e proprio a Firenze nel 2023 ha aperto la società Lupotto srl con l’obiettivo di condurre campagne pubblicitarie e organizzazione di eventi con l’aiuto di social network e influencer. L’azienda ha fatturato 150 mila euro sia nel 2023 che nel 2024.

Phica.eu oggi è stato chiuso. Come noto conteneva migliaia di foto di donne, commenti sessualizzanti e violenti, scatti presi dai social senza consenso e usati per zoommare le parti intime, ipotizzare atti sessuali sulle ragazze ritratte, “spogliarle” con l’AI. E aveva anche un thread ‘dedicato’ della politiche italiane, da Giorgia Meloni a Elly Schlein da Mara Carfagna a Mariastella Gelmini.