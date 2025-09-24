Pet Death Café: al Teatro della Tosse un incontro dedicato al lutto per gli animali d’affezione

Genova. Un incontro dedicato al lutto per gli animali d’affezione organizzato da Braccialetti Bianchi Odv con la facilitazione dell’autrice e attrice Marina Minetti e della psicologa e psicoterapeuta Cristiana Vasino grazie al supporto di Gruppo Animalia: il primo Pet Death Café è in programma domenica 28 settembre dalle 15 alle 18, alla Claque del Teatro della Tosse di Genova.

“In un contesto raccolto e accogliente − si legge nella nota di presentazione − chi lo desidera potrà condividere la propria esperienza di morte di un pet, un animale d’affezione, senza imbarazzi e senza giudizio. Non sarà né una seduta terapeutica né un convegno ma una conversazione tra pari, con semplici regole di rispetto”.

“Il dolore per la morte di un animale è reale, ma spesso non trova riconoscimento sociale. Con il Pet Death Café vogliamo offrire uno spazio dove parola e ascolto possano trasformarsi in sostegno reciproco” sottolineano Marina Minetti e Cristiana Vasino.

I Death Café di Braccialetti Bianchi, ispirati al modello nato in Inghilterra da Jon Underwood e diffuso in tutto il mondo, si svolgono da cinque anni a Genova per aumentare la consapevolezza della morte e vivere pienamente la propria vita. Questa edizione speciale è dedicata agli animali d’affezione, parte integrante della vita quotidiana di tante famiglie italiane. Il dolore per la loro perdita è spesso invisibile e offrire spazi di parola aiuta a non sentirsi soli e a elaborare il lutto.

Il percorso dell’incontro

Ad aprire il pomeriggio sarà l’attrice Marina Minetti, che proporrà una riflessione introduttiva ispirata al suo monologo Death Café (a)live, per attivare il dialogo collettivo. Nel corso della conversazione, Cristiana Vasino offrirà una cornice psicologica alle dinamiche emerse, facilitando lo scambio e accompagnando i partecipanti nel processo di condivisione.

L’associazione promotrice

Braccialetti Bianchi Odv opera a Genova nell’ambito delle cure palliative e del sostegno al lutto, in collaborazione con il Policlinico San Martino e l’Istituto Giannina Gaslini. L’associazione forma volontari all’ascolto e accompagna famiglie e caregiver nel tempo della fragilità.

Le voci

Marina Minetti – autrice, attrice e conduttrice radiofonica – ha portato al debutto il monologo teatrale “Death Café (a)live” alla Claque, trasformando platea e palco in uno spazio di intimità e riflessione condivisa. È ideatrice e conduttrice del podcast Death Café edito da Mondadori Studios, che ha riportato il tema della morte al centro del discorso pubblico, con uno stile diretto e accessibile.

Cristiana Vasino – psicologa psicoterapeuta. formatasi come Pet Loss Grief Counseling – Trained Professional con Diana Sebzda, LPC, FT, membro APA–HAI – ha co-ideato con Elisa Silvia Colombo Insieme per Ricordare, primo progetto italiano di welfare aziendale dedicato al lutto per il pet. È autrice e conduttrice del podcast Manuale minimo di (im)perfezione quotidiana, che esplora l’imperfezione umana come risorsa.

Il supporter

Gruppo Animalia è una realtà italiana che comprende più di 70 cliniche veterinarie distribuite su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è offrire un servizio completo, professionale e più efficiente a ogni paziente e cliente, valorizzando nel contempo ogni competenza professionale e sostenendo lo sviluppo del sistema veterinario.

Ingresso libero con iscrizione su Eventbrite.