Aggiornamento

Peste suina, tre nuovi casi in Liguria

Una positività è stata riscontrata ad Albissola, le altre due a Savona

cinghiale

Liguria. In Liguria sono state riscontrate tre nuove positività alla peste suina in provincia di Savona: una ad Albissola Marina (undici), due a Savona (diciotto). Il totale in regione sale a 1.147 positività.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.937 casi. Crescono a 1.147 in Liguria, stabili a 790 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 790 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

