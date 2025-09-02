Peste suina, ancora carcasse infette in provincia di Genova: i ritrovamenti a Cicagna e Serra Riccò

Genova. Continua la conta delle carcasse di cinghiali infetti rinvenuti nei boschi di Genova. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.934 casi. Crescono a 1.144 in Liguria, stabili a 790 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 790 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria sono state riscontrate due nuove positività in provincia di Genova: a Cicagna (quarto caso), e a Serra Riccò (26 casi). Il totale in regione sale a 1.144 positività. Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.