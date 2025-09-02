  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bollettino

Peste suina, ancora carcasse infette in provincia di Genova: i ritrovamenti a Cicagna e Serra Riccò

Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana

peste suina

Genova. Continua la conta delle carcasse di cinghiali infetti rinvenuti nei boschi di Genova. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.934 casi. Crescono a 1.144 in Liguria, stabili a 790 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 790 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria sono state riscontrate due nuove positività in provincia di Genova: a Cicagna (quarto caso), e a Serra Riccò (26 casi). Il totale in regione sale a 1.144 positività. Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.