Violenza in corso Italia, il 27enne ferito resta grave: dovrà essere operato al volto

Genova. E’ sempre in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita il 27enne picchiato ieri notte fino a perdere i sensi in lungomare Lombardo a Genova. L’uomo è sempre ricoverato presso la Rianimazione M3 del Monoblocco,e dovrà essere sottoposto ad alcuni interventi al volto. La prognosi resta riservata.

L’aggressione, da parte di una o persone, è avvenuta alle 4.30 della notte tra sabato e domenica. L’allarme è stato lanciato da altri ragazzi che si trovavano nelle vicinanze e sul posto è intervenuta un’automedica del 118 insieme a un’ambulanza della Croce Bianca genovese. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato il ferito incosciente: lo hanno a quel punto intubato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo radiomobile. I militari hanno raccolto una serie di testimonianze, poiché l’area è molto frequentata anche in tarda notte dalla movida estiva. Tutto sarebbe partito da una lite tra due giovani, nella quale si è forse intromessa una terza persona, poi degenerata nel pestaggio. I militari dell’Arma stanno anche le telecamere di sorveglianza sarebbero sulle tracce dell’aggressore: l’uomo è stato identificato, ma ancora non individuato.