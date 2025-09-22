  • News24
Da sapere

Lavori sulla rete idrica, mercoledì 24 settembre rubinetti a secco a Pegli e dintorni

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente

rubinetto acqua

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno mercoledì 24 settembre 2025 dalle ore 07:30 alle ore 22:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via Prà zona arenile
• Giardini Mario Peragallo
• Largo Calasetta
• Lungomare di Pegli lato mare
• Ponte Antonio Milani
• Giardini Giacomo Catellani
• Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

