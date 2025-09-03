  • News24
Via caracciolo

Pegli, spintona un anziano per strappargli la collanina: fermato dai passanti e arrestato dalla polizia

Prima aveva cercato di strappargli il borsello. Il 90 è finito a terra battendo la testa

auto macchina polizia volante

Genova. Le volanti della polizia hanno arrestato un 39enne algerino, irregolare, per rapina aggravata.

E’ successo ieri pomeriggio in via Caracciolo a Pegli. All’arrivo degli agenti alcuni passanti avevano fermato un uomo che che aveva appena compiuto una rapina ai danni di un anziano.

Secondo quanto raccontato da vittima e testimoni, il 39enne sul Lungomare di Pegli ha prima tentato  di strappare con forza il borsello a un 90enne, poi, vista la resistenza della vittima, gli ha strappato la collanina d’oro che portava al collo ed è scappato.

La vittima, caduta violentemente a terra, ha sbattuto la testa sul selciato ed è stata subito soccorsa dagli agenti che hanno chiamato i soccorsi e recuperato la collanina, di cui l’autore aveva cercato di sbarazzarsi poco prima.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pm, portato nel carcere di Marassi in attesa di convalida.

