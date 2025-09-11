Pegli, nuovo divieto di balneazione: due in una settimana

Genova. Non hanno fatto in tempo a ritirarlo, che scatta un nuovo divieto di balneazione a Pegli.
Il primo divieto era stato emanato lo scorso 5 settembre per lungomare Pegli, da Molo Lomellini a Molo Torre (707 metri) e spiaggia Multedo, da argine sinistro Varenna a Rio Rostan (263 metri). Revocato l’8 settembre, una nuova ordinanza lo rimette in vigore dopo temporaneamente non idonei alla balneazione sulla base dei campionamenti effettuati da Arpal lo scorso 10 settembre.
Arpal ripeterà i campionamenti entro 72 ore e, in caso di risultato positivo, il divieto verrà revocato.