Torna la pedalata per la pace: da De Ferrari a Boccadasse in sella “contro le armi e per i diritti”

Genova. Mercoledì 24 settembre Genova ospita la pedalata per la pace, iniziativa aperta a tutti che prevede che i partecipanti salgano in sella alle bici per arrivare da piazza De Ferrari a Boccadasse e ritorno.

L’appuntamento è alle 18 nel luogo dove da anni ormai si svolge “l’ora della pace“, nei pressi della fontana di De Ferrari. Il percorso previsto, tutto pianeggiante, si svolgerà su corsie o piste ciclabili: piazza De Ferrari – via XX Settembre – piazza della Vittoria – sosta all’Arco dei Caduti – viale Brigate Partigiane – corso Italia – Boccadasse e ritorno.

“Pedaliamo per la pace” è un evento diffuso in tutta Italia cui collaborano Emergency e Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per l’organizzazione di pedalate accessibili, aperte a tutte e a tutti, destinate a portare un messaggio collettivo contro la logica delle armi e a favore dei diritti.

“Partecipare. Parola importante. Partecipare ovunque ci sia l’occasione di opporsi alla guerra e proporre la pace – dice Daniela Roccu di Emergency: Oggi, in un mondo dove le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere, ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire. Sono ottimi motivi per pedalare insieme nella nostra città il 24 settembre”.

“Nessuna associazione, quale che sia l’ambito specifico dei propri obiettivi, può sottrarsi dal prendere posizione sulle tragedie in corso, perché una società che si prepara alla guerra distrugge il proprio patrimonio di relazioni sociali e civili – conclude Cristina Castellari di Fiab – Nasce da questa consapevolezza, credo, la grande adesione e partecipazione di numerose persone e di tante realtà diverse”.