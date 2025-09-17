  • News24
Pedalata per la pace il 24 settembre con Emergency e la Fiab

Un percorso adatto a tutti con ritrovo in piazza De Ferrari, per chi non ha la bicicletta è possibile prenderla in prestito

ora per la pace

Una pedalata per la pace promossa da Emergency e dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) è stata annunciata per mercoledì 24 settembre.

Partirà da piazza De Ferrari alle ore 18,30 (ritrovo alle 18) in concomitanza con la consueta ‘Ora in silenzio contro la guerra’ e proporrà un percorso facile, adatto a tutti.

Nella nota congiunta si legge: “Fiab ed Emergency invitano tutte le persone che vogliono respingere l’idea dell’uso delle armi come unica ed inevitabile opzione a partecipare alla pedalata, per riabituarsi a parlare di pace mettendo questa parola al centro del discorso pubblico”.

A oggi aderiscono all’iniziativa le seguenti associazioni:
Anpi Genova, Parents For Future, Canoaverde Aps, Associazione Tutori Riuniti Liguria Odv, Legambiente Polis, Defence For Children International, Assopace Palestina, Associazione Culturale Liguria Palestina, Banca Etica Genova, Ciclofficina Marcovaldo Trasta, Git Di Genova – La Spezia, Casa Dei Popoli “Martina Rossi”, Ciclofficina Boom Maddalena, Ciclofficina Cicloriparo, Ciclofficina Circoliamo Sampierdarena, Cooperativa Sociale Il Ce.Sto, Greenpeace Genova, Archivio Bibliografico Della Resistenza Gino Michele Campanella, Circolo Sertoli, Caritas Genova.

Il percorso della pedalata per la pace

De Ferrari-Via XX Settembre – Piazza della Vittoria – sosta presso l’Arco dei Caduti – Viale Brigate Partigiane – Corso Italia – Boccadasse e ritorno.

Per informazioni scrivere una email a: genova@volontari.emergency.it oppure chiamare il 392 1021549
Per chi volesse partecipare ma non ha la bicicletta è possibile ottenerla in prestito inviando una email a cicloriparo@yahoo.it entro il 22 settembre.

 

 

